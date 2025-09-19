Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

Fred Vanderbiest a pris sa décision : Nacho Miras restera pour l'instant le gardien n°1 du KV Malines.

La huitième journée de Jupiler Pro League se conclut ce dimanche soir avec le match entre le KV Malines et le Cercle de Bruges. Les Sang & Or, qui avaient très bien commencé la saison, espèrent renouer avec la victoire après un partage au Standard.

Vanderbiest choisit Miras

Et ce sera désormais pour de bon avec Nacho Miras dans les cages. Le gardien espagnol a déjà joué contre La Gantoise et le Standard, et la décision est bien et bien définitive en sa faveur. C'est ce qu'a annoncé l'entraîneur Fred Vanderbiest lors de la conférence de presse précédant le match.

"J'ai trouvé Nacho très performant lors des matchs qu'il a disputés. Il a également laissé une bonne impression à l'entraînement depuis un certain temps. Ortwin est un peu moins performant", explique Vanderbiest sur le choix de Miras au détriment de De Wolf.

Une décision qui n'a pas surpris... le principal intéressé. "Nacho est quelqu'un de très sûr de lui, parfois même un peu trop. Il sait qu'il est un bon gardien et estime qu'il mérite sa chance."

Vanderbiest n'a pas l'intention d'instaurer un système de rotation : "C'est la différence entre un gardien et un joueur de champ. Vous savez que si l'autre se débrouille bien, vous pourriez ne pas jouer pendant un certain temps. Avec les joueurs de champ, vous pouvez toujours essayer de les utiliser à un autre poste."