Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

Photo: © photonews
Nicolas Raskin est toujours un joueur des Glasgow Rangers. L'intérêt n'a pourtant pas manqué, notamment en Turquie.

Nicolas Raskin est dans une situation bien paradoxale : toujours plus en vue chez les Diables, avec qui il a inscrit son tout premier but, le Liégeois vit des moments compliqués chez les Rangers. L'entraîneur Russel Martin l'a ainsi mis de côté pour les deux derniers matchs de championnat.

Écarté du groupe, Raskin doit regagner la confiance de tout le monde après un mercato agité. C'est que le milieu de terrain de 24 ans s'est sans doute vu passer un palier cet été.

L'Angleterre pas assez concrète

Wolverhampton et West Ham ont été cités, mais rien de suffisamment concret pour lui offrir un transfert de rêve en Premier League. Et lorsque la majorité des marchés européens ont fermé leur porte, la Turquie est entrée dans la danse.

Raskin avait ainsi deux opportunités nettes en SüperLig. Comme le rapporte Sacha Tavolieri, Besiktas et Fenerbahce ont tout tenté pour le recruter. Mais la suite de l'histoire est connue : si le joueur est toujours à Glasgow, c'est parce qu'il a refusé le championnat turc.

Nul doute que les tractations recommenceront dès le mois de janvier. Avec encore deux ans de contrat, les Rangers ne sont pas en position de devoir absolument le vendre dès cet hiver. Sauf si la situation devient intenable pour tout le monde.

