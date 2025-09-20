Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

La Juventus a été tenue en échec par Vérone. Conceição avait lancé les siens, mais Gift Orban a répondu juste avant la pause.

La Juventus voulait prolonger sa belle série en championnat, mais l'Hellas Vérone lui a rappelé qu’aucun match n’est gagné d’avance. Igor Tudor n'a pas titularisé Loïs Openda pour cette rencontre.

Sur une inspiration du Français Khéphren Thuram, Francisco Conceição a libéré les Bianconeri à la 19e minute. 0-1 et un maximum de confiance pour la suite.

Juste avant la pause, l’arbitre a sifflé un penalty. Gift Orban, l’ancien attaquant de La Gantoise, est resté calme et a envoyé le ballon dans la lucarne droite. L' Hellas Vérone a égalisé 1-1.

Après ce coup de froid, le match a perdu de son rythme. La Juventus a tenté d’attaquer sans réussir à marquer. Vérone s’est défendu avec courage. La rencontre s'est terminée sur un partage.

Openda est monté à la 57e minute mais attend encore son premier but avec la Juventus. La série de victoires s’arrête ici. Les Turinois sont provisoirement premiers, en attendant le match de Naples.