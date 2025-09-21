🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

Christian Benteke et DC United se rendaient à l'Inter Miami cette nuit. Big Ben a fait parler la poudre, mais un certain Lionel Messi a eu le dernier mot.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Christian Benteke a croisé le fer avec Lionel Messi. Un an après la défaite 1-0 sur le terrain de l'Inter Miami, DC United a à nouveau pris un mauvais départ : Tadeo Allende a ouvert le score pour Miami, servi sur un plateau par Lionel Messi.

Mais les visiteurs ont pu compter sur leur attaquant pour revenir au score en deuxième mi-temps. D'un coup de tête déterminé, Big Ben a fait parler toute sa puissance pour égaliser peu de temps après la reprise (52e, 1-1).

Le premier but depuis le 27 juillet pour l'ancien Diable Rouge, qui vit une saison plus compliquée. Auteur de 23 buts en 30 matchs l'an dernier, Benteke a bien commencé avant d'être victime de plusieurs problèmes musculaires.

Messi encore injouable

Ce but pourrait ainsi le relancer. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Lionel Messi est en effet passé par là pour s'assurer personnellement de la victoire de son équipe d'un doublé dans la dernière demi-heure, avec Jordi Alba puis Sergio Busquets à l'assist.

LIONEL MESSI, WHAT A GOAL. 🐐 pic.twitter.com/yB3M8Dl1Ji — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 21, 2025

Benteke a tout tenté jusqu'au bout, délivrant un assist sur le but de la réduction du score dans le temps additionnel. Mais DC United s'est malgré tout incliné et occupe toujours l'avant-dernière place de la Conférence Est (une seule victoire sur les 14 derniers matchs).