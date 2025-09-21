🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement
Photo: © photonews

Christian Benteke et DC United se rendaient à l'Inter Miami cette nuit. Big Ben a fait parler la poudre, mais un certain Lionel Messi a eu le dernier mot.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Christian Benteke a croisé le fer avec Lionel Messi. Un an après la défaite 1-0 sur le terrain de l'Inter Miami, DC United a à nouveau pris un mauvais départ : Tadeo Allende a ouvert le score pour Miami, servi sur un plateau par Lionel Messi.

Mais les visiteurs ont pu compter sur leur attaquant pour revenir au score en deuxième mi-temps. D'un coup de tête déterminé, Big Ben a fait parler toute sa puissance pour égaliser peu de temps après la reprise (52e, 1-1).

Le premier but depuis le 27 juillet pour l'ancien Diable Rouge, qui vit une saison plus compliquée. Auteur de 23 buts en 30 matchs l'an dernier, Benteke a bien commencé avant d'être victime de plusieurs problèmes musculaires.

Messi encore injouable

Ce but pourrait ainsi le relancer. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Lionel Messi est en effet passé par là pour s'assurer personnellement de la victoire de son équipe d'un doublé dans la dernière demi-heure, avec Jordi Alba puis Sergio Busquets à l'assist.

Benteke a tout tenté jusqu'au bout, délivrant un assist sur le but de la réduction du score dans le temps additionnel. Mais DC United s'est malgré tout incliné et occupe toujours l'avant-dernière place de la Conférence Est (une seule victoire sur les 14 derniers matchs).

Major League Soccer

 Journée 31
Philadelphia Union Philadelphia Union 1-0 New England Revolution New England Revolution
Atlanta United FC Atlanta United FC 1-1 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Inter Miami CF Inter Miami CF 3-2 D.C. United D.C. United
Columbus Crew Columbus Crew 1-1 Toronto FC Toronto FC
Orlando City Orlando City 3-2 Nashville SC Nashville SC
CF Montreal CF Montreal 0-2 New York Red Bulls New York Red Bulls
FC Dallas FC Dallas 3-1 Colorado Rapids Colorado Rapids
Minnesota United Minnesota United 0-3 Chicago Fire Chicago Fire
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 0-2 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Houston Dynamo Houston Dynamo 1-0 Portland Timbers Portland Timbers
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 2-3 FC Cincinnati FC Cincinnati
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City St. Louis City
Austin FC Austin FC 22/09 Seattle Sounders Seattle Sounders
Los Angeles FC Los Angeles FC 22/09 Real Salt Lake Real Salt Lake
New York City FC New York City FC 25/09 Inter Miami CF Inter Miami CF
