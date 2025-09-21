Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

Photo: © photonews

Hans Vanaken a encore marqué la Ligue des Champions de son empreinte cette semaine. Le capitaine brugeois compte 11 buts en C1, ce qui le place parmi les meilleurs belges de l'histoire.

Le Club de Bruges s'est offert une performance de choix en écrasant (4-1) l'AS Monaco cette semaine en Ligue des Champions. Et l'une des Gazelles à avoir brillé est Hans Vanaken, capitaine buteur des Blauw & Zwart. 

Avec sa superbe volée pleine lucarne pour faire 3-0, Vanaken a inscrit un onzième but en Ligue des Champions. Un total qui le rapproche petit-à-petit des meilleurs joueurs belges de l'histoire, rien de moins. 

Avec onze buts, Vanaken dépasse en effet Eden Hazard (10 buts), et continue à inscrire, à 33 ans, son nom dans la légende du football belge. 

Hans Vanaken n'est désormais plus qu'à 5 buts de deux joueurs. L'un d'eux n'améliorera plus son total : il s'agit de Dries Mertens, 16 buts et désormais retraité. L'autre est Kevin De Bruyne, qui compte lui aussi 16 réalisations en Ligue des Champions et peut espérer améliorer ce total avec Naples. 

Le n°1 de ce classement? Il s'agit de Romelu Lukaku, auteur de 18 buts en Ligue des Champions et actuellement blessé, mais qui peut clairement espérer augmenter son total de buts et rester le meilleur buteur belge de l'histoire de la reine des compétitions.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
