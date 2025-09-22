Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison
Photo: © photonews

Albert Sambi Lokonga a encore changé de crèmerie cet été. Mais cette fois, il aspire à plus de stabilité à Hambourg.

Jusqu'il y a quelques semaines encore, le transfert d'Albert Sambi Lokonga d'Anderlecht vers Arsenal il y a quatre ans avait encore une grande influence sur la carrière du joueur. Malgré l'horizon bouché à Londres, le milieu de terrain appartenait toujours aux Gunners.

Après des séjours en prêt à Luton, Crystal Palace et Séville, le voici désormais définitivement transféré du côté d'Hambourg, de retour en Bundesliga. Pour Sambi, l'heure est maintenant à retrouver du rythme.

Lié pour trois ans au HSV

Ce weekend, l'ancien Anderlechtois a disputé ses premières minutes en montant dans le dernier quart d'heure face à Heidenheim. Hambourg l'a emporté 2-1 avec notamment un but de Luka Vuskovic, aussi présent au marquoir que durant sa saison à Westerlo.

Pour Sambi Lokonga, il s'agit de la première apparition en match officiel depuis plus de quatre mois. Sur une voie de garage à Arsenal, il n'a rejoint Hambourg que lors de la dernière ligne droite du mercato et n'avait pas encore été repris il y a une semaine, manquant les retrouvailles avec Vincent Kompany.

Malheureusement pour lui, Domenico Tedesco n'est plus à la tête des Diables Rouges. Notre ancien sélectionneur l'avait appelé pour sa dernière en novembre dernier et semblait avoir un faible pour les joueurs évoluant en Bundesliga. Il faudra mettre les bouchées doubles pour revenir dans le groupe avec les prestations convaincantes de Nicolas Raskin et Hans Vanaken, ou encore l'éclosion de Jorthy Mokio.

Albert Sambi Lokonga

