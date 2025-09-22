Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le dernier match de la huitième journée aurait pu donner un véritable boost au KV Malines comme au Cercle de Bruges. Mais le score est resté vierge au stade Achter de Kazerne (0-0).

En clôture de la journée de championnat, il y avait encore un véritable enjeu pour le KV Malines et le Cercle de Bruges. L’équipe locale avait l’opportunité de grimper à la deuxième place, tandis que les visiteurs pouvaient franchir le cap vers la colonne de gauche. Du côté du Cercle, la détermination était claire : en tirer le meilleur. Les Brugeois se sont présentés comme une équipe très physique.

Ngoura laisse filer l’occasion pour le Cercle

Un Malines très brouillon a eu du mal à s’adapter et s’est retrouvé dominé en première période. Surtout sur les flancs, le Cercle a su mettre le KV en difficulté. Dès la première occasion du match, les Groen-Zwart se sont montrés les plus vifs. Miras a tout de même repoussé d’un réflexe la tentative à bout portant de Diop. Juste avant la pause, le Cercle aurait vraiment dû ouvrir le score. Diakité a offert le 0-1 à Ngoura, mais le Franco-Camerounais a manqué sa reprise au second poteau.

On ne sait pas ce que Vanderbiest a dit à la pause, mais il a en tout cas réveillé ses joueurs. Servais s’est bien démarqué et a tenté sa chance de loin. Deux fois, le gardien brugeois Delanghe s’est interposé. Lauberbach a ensuite trouvé l’espace pour enrouler un ballon vers le but. Mais la tentative placée de l’Allemand s’est écrasée sur la transversale.

Ce fut toutefois une courte révolte malinoise. Le Cercle a semblé reprendre les choses en main : Miras a détourné une frappe de Ngoura au-dessus. Le match est alors devenu un véritable pile ou face, avec une fin de rencontre qui pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. L’équipe qui aurait ouvert le score aurait sans doute asséné le coup fatal à l’adversaire, avec si peu de temps à jouer.

Miras sauve les meubles malinois

C’est surtout le Cercle qui est passé tout près de la victoire. Diop semblait pousser le 0-1 au fond, mais un réflexe du pied de Miras en a décidé autrement. Finalement, il n’y a pas eu de but. Sans doute Malines peut-il se satisfaire le plus de ce partage. Car la plupart des occasions dangereuses ont été pour le Cercle, et le KVM reste malgré tout dans le haut du tableau.