Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

Photo: © photonews
Anderlecht est à nouveau sous le feu des critiques concernant l'intégration de ses propres jeunes joueurs. Certains reprochent au club de miser ces dernières années principalement sur de jeunes étrangers, ce qui limiterait les opportunités offertes aux talents formés à Neerpede.

Silvio Proto, responsable de la formation des gardiens à Anderlecht, relativise ces critiques. Selon lui, l’image véhiculée dans les médias est déformée : "C’est facile de dire que les jeunes n’ont pas leur chance, mais ce n’est pas vrai. Il y a suffisamment de garçons qui restent et qui jouent. C’est un choix délibéré du club", explique-t-il dans l'émission Dans Le Vestiaire sur RTL.

Le débat a ressurgi après que des analyses ont montré que de nombreux jeunes joueurs d’Anderlecht s’étaient révélés ailleurs. Des noms comme Lucas Stassin et Anouar Ait El Hadj ont été cités comme exemples de talents auxquels, selon les critiques, on n’a pas accordé assez de confiance.

Tous les jeunes ne sont pas encore prêts pour l’équipe A

Proto souligne qu’une place de titulaire ne signifie pas automatiquement qu’un joueur est prêt pour le noyau principal. "Certains jeunes veulent tout de suite une place fixe dans la sélection, mais Anderlecht ne peut pas l’offrir pour l’instant. Il est important de leur donner du temps et un accompagnement pour qu’ils se développent pas à pas."

Les derniers matchs montrent également que des jeunes continuent à être impliqués. Sardella, Kana, Stroeykens et De Cat étaient titulaires dimanche, même si leurs débuts remontent en grande partie à l’époque de Vincent Kompany. Proto insiste sur le fait qu’il s’agit d’une décision stratégique de faire progresser certains talents de manière progressive.

"La presse se focalise souvent uniquement sur les joueurs qui sont partis et en conclut qu’Anderlecht échoue", conclut Proto. "Mais il s’agit de choix pensés sur le long terme, qui sont les meilleurs pour le développement des jeunes et pour l’équipe dans son ensemble."

Anderlecht

