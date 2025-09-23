Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne
Photo: Walfoot
Passé par le RWDM et le Hellas Verone, le Belgo-polonais de 20 ans vient de s'engager avec le Stal Rzeszow, en deuxième division polonaise.

Darvin Jablonski est un jeune joueur belgo-polonais de 20 ans. Né à Bruxelles et grandi à Etterbeek, il a fait ses classes au RWDM jusqu’à l’été 2024.

À ce moment-là, le Hellas Vérone lui a offert l’opportunité d’intégrer son équipe U20. La saison dernière, il a disputé plusieurs rencontres en Primavera, l’équivalent de la Serie A pour les jeunes.

Belgo-polonais de 20 ans et formé au RWDM, il file en D2 polonaise

Son aventure italienne n’a toutefois pas duré. Libre depuis le 1er juillet, il vient de relever un nouveau défi, cette fois en Pologne.

C’est désormais officiel : Darvin Jablonski a signé pour un an au Stal Rzeszów, en deuxième division polonaise, avec une option pour une saison supplémentaire.

Milieu de terrain capable d’évoluer dans un rôle plus offensif, il rejoint le septième de D2 polonaise, une équipe qui ambitionne de jouer les barrages, voire de viser la montée en première division.

RWDM Brussels

