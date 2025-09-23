Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Le KRC Genk se retrouve peu à peu dans une situation très compliquée. Avec 8 points sur 24, le club n'occupe que la quatorzième place et il est donc urgent de prendre des points. Hein Vanhaezebrouck s'est exprimé à ce sujet.

Le KRC Genk a de nouveau perdu ce week-end, cette fois face à l’Union SG. La pression continue donc de s’accentuer sur l’équipe et sur l’entraîneur Thorsten Fink, qui va devoir trouver des solutions.

Dix-neuf matchs d’affilée avec au moins un but encaissé

En incluant aussi les play-offs de la saison dernière, Genk a encaissé lors de ses dix-neuf derniers matchs consécutifs. Et devant, l’équipe il manque Tolu, du moins selon Hein Vanhaezebrouck.



"Dix-neuf matchs de suite sans parvenir à garder le zéro. Dix-neuf matchs ! Pour un club du top, c’est énorme. Ce sont des chiffres de relégable", a lancé Hein Vanhaezebrouck sans détour au micro du Nieuwsblad.

Tolu Arokodare un départ difficilement remplaçable selon Hein Vanhaezebrouck

"Dans ces conditions, tu dois marquer au minimum deux buts à chaque match. Genk conserve toujours beaucoup le ballon, avec beaucoup de mouvement devant. Mais la saison passée, cela se transformait plus vite en buts, grâce à Tolu," pooursuit-il.

"Souvent, Genk marquait en premier, prenait l’avantage, pouvait alors jouer plus relâché, miser davantage sur la sécurité et se regrouper. Aujourd’hui, ça ne marche plus. Ils peinent à trouver le chemin des filets. Tolu manque à Genk."