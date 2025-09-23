Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers
Photo: © photonews

Jeudi dernier, le Club de Bruges a surclassé l'AS Monaco en Ligue des Champions. Une belle piqûre de rappel pour le football hexagonal.

Les Français ont connu moins faste comme période : le PSG a enfin remporté la Ligue des Champions et Ousmane Dembélé a été sacré au Ballon d'Or. Mais en dehors de l'ogre parisien, les résultats à l'échelon européen sont souvent bien moins reluisants. RMC Sports a même tiré la sonnette d'alarme, se méfiant...du football belge.

Le média tricolore s'inquiète particulièrement de la cinquième place de la France au classement de l'indice UEFA, qui garantit sept billets pour les compétitions européennes dont trois pour la phase de ligue de Ligue des champions et une quatrième pour les barrages de la C1.

La France se méfie

Pour l'heure, la Belgique est huitième, avec le Portugal et les Pays-Bas intercalés derrière la France. Avec 73 093, nos voisins ont surtout 16 243 unités d'avance. Mais RMC rappelle que le calcul est basé sur les points de ces cinq dernières saisons. C'est là que le football belge a une carte à jouer. La saison 2025-2026 vient remplacer la saison 2021-2022. Elle a déjà très bien commencé avec les victoires de Bruges et de l'Union dès la première journée de Ligue des Champions, d'autant plus que les Néerlandais et les Portugais perdent le fruit d'une très bonne campagne.

Et cela va continuer en s'améliorant : la saison 2021-2022 avait été très mauvaise pour les clubs belges sur la scène continentale, elle sera à son tour rayée de l'ardoise l'année prochaine. Notre indice UEFA va donc même fortement se rapprocher de celui de nos voisins à la cinquième place.

Nos représentants ont d'autant plus intérêt à performer que chaque point récolté (deux pour une victoire, un pour un partage et zéro pour une défaite, sans compter les bonus pour chaque phase de qualification) est à diviser par le nombre de clubs de chaque pays engagés en Europe (sept pour la France, cinq pour la Belgique). Ainsi, la victoire du PSG contre l'Atalanta a rapporté 0,286 point au football français, contre 0,400 à celles de Bruges et de l'Union.

