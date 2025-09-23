La position de Thorsten Fink déjà fragilisée à Genk ?

Le Racing Genk traverse des difficultés en ce début de saison et pointe actuellement à la 14e place. Un travail important est nécessaire, mais un changement d'entraîneur ne semble pas opportun.

Et c’est d’autant plus frappant que Genk ne joue que rarement de vrais mauvais matchs. Contre l’Union, les Limbourgeois ont également eu de nombreuses occasions de s’imposer. Mais un sérieux revers est survenu dans le temps additionnel, avec le but de Rob Schoofs.

Les conséquences se font toutefois sentir : huit points après huit journées, c’est bien peu pour un club de la stature de Genk. Certains entraîneurs ont été renvoyés pour moins que cela, mais selon Wesley Sonck, licencier Thorsten Fink maintenant serait une erreur.

Thorsten Fink doit rester, estime Wesley Sonck

"Non, pas de choc, pas de changement d’entraîneur. Ça me rend fou de voir des entraîneurs être licenciés après 2-3 journées sans victoires. Je trouve cela irrespectueux envers ces personnes. Tout est encore à jouer : si vous vous retrouvez dans une spirale négative, il faut du temps pour en sortir", a-t-il déclaré sur Sporza.

"Mais je doute que cela aille mieux avec un autre entraîneur. Sans oublier qu’ils ont perdu Tolu, qui était apparemment un élément plus important que prévu. Il en a été de même avec Onuachu. Je pense qu’ils savent faire preuve de discernement à Genk sur ce point."

Malgré ce début de saison difficile, rien n’est encore perdu. Les Champions Play-Offs seront reconduits cette saison. "Pocognoli était 12e l’année dernière après quelques matchs, et le début de championnat ne fait pas tout, surtout pas avec la formule actuelle. Ils ne devraient donc pas s’inquiéter trop vite", conclut Sonck.