Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

90e+3 à la Cegeka Arena : Rob Schoofs frappe, l'Union exulte, Genk s'écroule. Sur la touche, Thorsten Fink, mains dans les poches et regard perdu vers la pelouse, sait déjà qu'une semaine agitée l'attend.

Genk en est désormais à 8 points sur 24. Quatorzième place. Toujours aucun clean sheet. Et un entraîneur qui tente de sourire en disant que "la chance n’est pas de leur côté". Mais derrière ce sourire se cache une question pressante : jusqu’à quand ?

Encore des erreurs défensives

Après le match, Junya Ito et Patrik Hrosovsky se sont exprimés en zone mixte. "Nous devons rester ensemble", ont-ils déclaré. Beau discours, mais sur le terrain, la réalité était bien différente. La première mi-temps contre l’Union a été apathique, sans intensité ni conviction. Smets s’est fait éliminer trop facilement par Promise David, et après dix minutes, le score affichait déjà 0-1. D’une simplicité enfantine.

Lire aussi… Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Fink avait raison de souligner que la deuxième période fut meilleure. Genk a dominé, Ito a marqué, Oh a semblé donner l’avantage… mais le gardien Scherpen a réussi à toucher le ballon. Et la règle est claire : pas de but. La VAR a confirmé, et Genk a dû ravaler sa frustration.

Et puis, dans les dernières minutes… une perte de balle évitable d’Adedeji-Sternberg, une accélération de l’Union, et Rob Schoofs a scellé la rencontre. Bam. 1-2. Encore zéro point, encore un coup dur mental. "De telles erreurs ne peuvent pas se reproduire", soupirait Fink. Comme si ce n’était pas la énième fois que cette phrase revenait cette saison.

Thorsten Fink peut-il encore redresser la barre ?

Le scénario est désormais connu : Genk se saborde tout seul. Trop naïf, trop brouillon, trop fragile. Et pendant ce temps, l’horloge tourne. À la Cegeka Arena, la question devient de plus en plus insistante : Fink est-il vraiment l’homme de la situation ?

Le timing ne pouvait guère être pire. Jeudi, déplacement face aux Rangers. Dimanche, le derby contre Saint-Trond. Un derby qui – quoi qu’il arrive – sera un must-win. Car si Genk s’incline, le chapitre Fink pourrait bien se refermer plus vite que prévu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Union SG
Thorsten Fink

Plus de news

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

07:20
Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00
Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

09:30
Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00
"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

08:30
Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

07:40
Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

21:00
"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00
🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

16:20
Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40
Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

22:51
Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

18:40
Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

22:38
"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

21:55
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

21:20
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
3
Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

20:20
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

19:40
Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

20:00
3
Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

19:00
"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ? Interview

"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

18:20
Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

19:20
Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen Réaction

Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen

18:00
Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

17:40
Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

17:20
2
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

22/09
Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain Analyse

Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain

16:40
Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

17:00
Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

16:00
🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche Interview

🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

14:20
Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

15:30
La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

14:40
1
La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved