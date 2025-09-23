Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

90e+3 à la Cegeka Arena : Rob Schoofs frappe, l'Union exulte, Genk s'écroule. Sur la touche, Thorsten Fink, mains dans les poches et regard perdu vers la pelouse, sait déjà qu'une semaine agitée l'attend.

Genk en est désormais à 8 points sur 24. Quatorzième place. Toujours aucun clean sheet. Et un entraîneur qui tente de sourire en disant que "la chance n’est pas de leur côté". Mais derrière ce sourire se cache une question pressante : jusqu’à quand ?

Encore des erreurs défensives

Après le match, Junya Ito et Patrik Hrosovsky se sont exprimés en zone mixte. "Nous devons rester ensemble", ont-ils déclaré. Beau discours, mais sur le terrain, la réalité était bien différente. La première mi-temps contre l’Union a été apathique, sans intensité ni conviction. Smets s’est fait éliminer trop facilement par Promise David, et après dix minutes, le score affichait déjà 0-1. D’une simplicité enfantine.



Fink avait raison de souligner que la deuxième période fut meilleure. Genk a dominé, Ito a marqué, Oh a semblé donner l’avantage… mais le gardien Scherpen a réussi à toucher le ballon. Et la règle est claire : pas de but. La VAR a confirmé, et Genk a dû ravaler sa frustration.

Et puis, dans les dernières minutes… une perte de balle évitable d’Adedeji-Sternberg, une accélération de l’Union, et Rob Schoofs a scellé la rencontre. Bam. 1-2. Encore zéro point, encore un coup dur mental. "De telles erreurs ne peuvent pas se reproduire", soupirait Fink. Comme si ce n’était pas la énième fois que cette phrase revenait cette saison.

Thorsten Fink peut-il encore redresser la barre ?

Le scénario est désormais connu : Genk se saborde tout seul. Trop naïf, trop brouillon, trop fragile. Et pendant ce temps, l’horloge tourne. À la Cegeka Arena, la question devient de plus en plus insistante : Fink est-il vraiment l’homme de la situation ?

Le timing ne pouvait guère être pire. Jeudi, déplacement face aux Rangers. Dimanche, le derby contre Saint-Trond. Un derby qui – quoi qu’il arrive – sera un must-win. Car si Genk s’incline, le chapitre Fink pourrait bien se refermer plus vite que prévu.