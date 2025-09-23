Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

Charleroi a annoncé une arrivée tardive ce soir. Les Zèbres accueillent le Géorgien Nikoloz Chikovani en prêt.

Charleroi a vécu un mercato très agité cet été, surtout dans le sens des départs. En ce 23 septembre, alors que plus personne ne s'y attendait, le Sporting a annoncé l'arrivée de Nikoloz Chikovani. Il s'agit d'un ailier gauche géorgien de 18 ans, prêté jusqu'en janvier par Watford.

Chikovani venait de débarquer chez les Hornets en provenance de Dinamo Tbilissi, le club londonien profite de ses liens privilégiés avec la direction carolo pour prêter leur jeune joueur dans un championnat intermédiaire.

Déjà une première apparition en D1 ACFF

L'international U19 s'entraîne déjà avec le groupe mais pourrait d'abord évoluer avec les U23 en D1 ACFF, il a d'ailleurs disputé une mi-temps contre Virton ce weekend.

Avant de signer à Watford, Nikoloz Chikovani avait seulement neuf rencontres en équipe première dans les jambes avec le Dinamo Tbilissi. Mais la concurrence internationale est devenue tellement féroce que les transferts n'attendent plus l'explosion du joueur.

Parviendra-t-il à se montrer avec l'équipe première ? Sur le côté gauche, Parfait Guiagon s'est récemment blessé mais Antoine Bernier a montré contre Zulte Waregem que changer de flanc était lin d'être un problème pour lui.