Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

Comme Ousmane Dembélé, Roméo Lavia a souvent été blessé au début de sa carrière. Le jeune Diable Rouge voudra s'inspirer du parcours du Ballon d'Or 2025, à qui il a adressé un message touchant sur son compte Instagram.

Vainqueur du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière ce lundi soir, Ousmane Dembélé est au sommet de son art après plusieurs années difficiles.

Sous les couleurs du FC Barcelone notamment, le récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain a été freiné par de nombreuses blessures qui l'ont écarté des terrains et ont entravé sa progression.



Lire aussi… "J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé a cependant gardé la foi et travaillé dur pour atteindre ses objectifs, et son parcours force le respect. L’histoire du nouveau meilleur joueur du monde est inspirante pour beaucoup, notamment pour un joueur comme Roméo Lavia.

Le beau message de Roméo Lavia à Ousmane Dembélé

Promis à un grand avenir depuis son plus jeune âge, le joueur de Chelsea peine à enchaîner les matchs et doit constamment se remettre de pépins physiques, comme Dembélé l’a connu durant une partie de sa carrière.

Sur son compte Instagram, après la cérémonie du Ballon d'Or, le Belge de 21 ans a partagé plusieurs images des blessures d'Ousmane Dembélé, accompagnées du message : "Ce qui vous est destiné vous trouvera, et cela ne nécessitera rien d'autre que vous soyez déjà prêt. Cela s'intégrera parfaitement dans votre vie et vous fera réaliser que tout ce qui est parti n'a jamais été une perte. Félicitations, Ousmane."