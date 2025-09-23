Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

C'est une période compliquée pour le gardien Warleson au Cercle de Bruges. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Onur Cinel en juin, une nouvelle philosophie de jeu a été instaurée, où l'accent n'est plus seulement mis sur le pressing, mais aussi sur la qualité de possession et la précision des passes.

Pour Warleson, connu pour ses réflexes rapides mais moins à l’aise avec le ballon au pied, ce changement a de lourdes conséquences. Maxime Delanghe correspond davantage au nouveau projet, ce qui met Warleson sur la touche.

La nouvelle de son remplacement a fait l’effet d’une bombe et a eu un impact émotionnel visible sur le gardien. Le poids psychologique est évident : on dit même que son sourire a disparu des entraînements.



Warleson traverse une période difficile

Un transfert a été évoqué. Des noms comme Dender et l’Antwerp ont circulé, mais sans discussions concrètes. Un départ vers la Turquie a aussi été brièvement étudié, mais des raisons familiales rendent cette option difficile.

La situation au Cercle a laissé des traces. Après le match contre Charleroi, Warleson a quitté le stade en moins d’un quart d’heure, capuche tirée sur la tête.

Le Cercle de Bruges doit désormais décider comment épauler Warleson ou lui offrir une porte de sortie. Ses qualités ne sont pas contestées, mais la situation affecte fortement son moral.