Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Christian Kabasele était titulaire pour la première fois de la saison avec l'Udinese, en 1/16es de finale de la Coupe d'Italie. Alexis Saelemaekers, de son côté, a délivré une passe décisive lors de la qualification de l'AC Milan.

Cette semaine, les 1/16es de finale de l'EFL Cup en Angleterre et de la Coppa Italia ont permis aux entraîneurs de faire quelque peu tourner leur effectif avant les prochaines rencontres de championnat.

Si ce fut notamment le cas d'Arne Slot à Liverpool, qui a dû attendre la 85e minute pour voir son équipe s'imposer face au Southampton de Will Still, c'était également le cas de l'entraîneur de l'Udinese en Italie, Kosta Runjaic.

Christian Kabasele de retour, Alexis Saelemaekers à l'assist

La réception de Palerme, pensionnaire de Série B, lui a permis d'offrir une première titularisation cette saison à Christian Kabasele, qui n'avait pas encore disputé la moindre minute depuis la reprise du championnat.

Le défenseur central belge de 34 ans, très souvent remplaçant depuis son arrivée de Watford en juillet 2023, a contribué à la victoire 2-1 de l'Udinese et à sa qualification pour le tour suivant, lors duquel l'Udinese affrontera la Juventus.

Malgré un petit passage sur le banc pour le vétéran Luka Modric, il n'y a pas eu énormément de rotation à l'AC Milan, qui recevait Lecce ce mardi soir au même stade de la compétition. Koni De Winter et Alexis Saelemaekers étaient titulaires, et l'ancien joueur d'Anderlecht, qui avait été prêté par Milan à Bologne et à l'AS Rome, a délivré la passe décisive pour le but du 2-0 de Christopher Nkunku, avant de céder sa place quelques minutes plus tard.

