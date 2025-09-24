Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

Southampton et Will Still se déplaçaient à Liverpool ce mardi soir, dans le cadre des 1/16es de finale de l'EFL Cup. Les Saints ne sont pas passés loin de l'exploit à Anfield, mais ils sont finalement devenus, à leur tour, des victimes du "Arne Slot time".

C'est avec une équipe logiquement remaniée que Liverpool recevait Southampton et Will Still ce mardi, en 1/16e de finale de l'EFL Cup. De nombreux changements étaient à noter dans le onze de base des Reds, où l'on retrouvait tout de même Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Andy Robertson, Federico Chiesa ou encore Alexander Isak.

Les Saints ont néanmoins tenu bon à Anfield. Avec neuf frappes en première mi-temps, mais seulement deux cadrées, les joueurs de Will Still auraient pu prendre les commandes à Liverpool. C'est finalement Alexander Isak qui a ouvert le score, juste avant le retour aux vestiaires. Le pire moment pour Southampton, qui avait jusque-là très bien résisté (1-0, 43e).



Lire aussi… Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

Après la pause, l'équipe de Championship a continué de faire jeu égal avec Liverpool et de se procurer de grandes occasions. Un quart d'heure avant le terme, l'une d'elles a fini par trouver le chemin des filets grâce à Shea Charles (1-1, 76e). Un but mérité pour les visiteurs, qui a remis les deux équipes à égalité.

Will Still et Southampton sont passés près de l'exploit à Liverpool

Southampton semblait bien parti pour emmener Liverpool en prolongation, mais c'était sans compter sur l'autre attaquant recruté par les Reds cet été, Hugo Ekitike, qui a offert la victoire au club de la Mersey dans les cinq dernières minutes (2-1, 85e), avant d'enlever son maillot, de recevoir un deuxième carton jaune et de quitter le terrain.

"Désolé à tous les supporters de Liverpool. Les émotions ont pris le dessus ce soir", a déclaré l'avant-centre français sur son compte Instagram. Il manquera donc le déplacement à Crystal Palace, samedi, en Premier League.

À dix contre onze dans les dernières minutes, Liverpool a su conserver son avantage pour éliminer le Southampton de Will Still et passer au tour suivant. Pour les Reds, c'est encore une victoire en toute fin de match cette saison, dans le "Arne Slot time".