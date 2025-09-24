"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Rocourt
| 0 réaction
"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après la défaite du RFC Liège face au SK Beveren (1-2), Alexis De Sart s'est exprimé à notre micro. La nouvelle recrue liégeoise est notamment revenue sur son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Menés à la pause, les Sang et Marines ont tenté de revenir rapidement dans la partie en seconde période, chose qu'ils ont réussi à faire grâce à un but d'Alexis De Sart : "On voulait revenir en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. Et oui, j’ai la chance : sur la première occasion, je vois Darío (Sarmiento) sur le côté droit et de l’espace à l’entrée du rectangle. Il me donne un bon ballon. Je ne me pose pas de question, ça vient sur mon pied droit, je la mets comme je peux et assez bien… et ça finit au fond des filets. Donc forcément c’est très positif. À ce moment-là, tout est permis."

Ce sont des petits détails à régler

Mais finalement, Ilyes Najim a permis au SK Beveren de reprendre les devants à la 80e. Qu'est-ce qui explique que les Sang et Marines s'inclinent finalement ? Voici la réponse du buteur liégeois du jour : "Oui, ce sont des détails. Je pense que les deux buts sont évitables, un peu bêtes dans la manière dont on les prend. Le premier, le gars veut centrer, ça passe à travers tout le monde et ça finit au fond. Et le deuxième, ça part d’une rentrée en touche où on est deux ou trois à se regarder autour du ballon, et finalement c’est un joueur de Beveren qui s’en sort."

Lire aussi… Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

"Donc oui, ce sont des petits détails à régler, et il faut arrêter de commettre ces erreurs si on veut reprendre des points," pointe-t-il. "Parce que sinon, ce qu’on propose reste cohérent : on a mis un bloc assez compact, on les a empêchés de jouer, et nous, on a réussi à se créer des occasions en contre. Donc oui, c’est dommage, ces points auraient été importants, mais malheureusement on ne les prend pas aujourd’hui."

Je sens qu’il manque encore les derniers petits pourcentages

D'un point de vue personnel, le Liégeois est assez satisfait : "C’est assez positif. Je pense qu’avec le ballon, j'ai joué assez juste en première mi-temps, j’ai créé quelques décalages en deuxième aussi, et puis le but évidemment. Mais oui, je sens qu’il manque encore les derniers petits pourcentages pour mettre le rythme un peu plus haut. C’est ma qualité aussi, dans les courses, dans l’intensité, donc je sens qu’il manque encore un peu ça."

"Mais c’est sûr que d’avoir tenu 75 minutes, je ne m’y attendais pas trop. J’étais un peu dans l’inconnu, je suis allé crescendo dans le match, et finalement j’ai quand même bien tenu. Donc c’est positif."

Marquer sous les yeux de son père Jean-François De Sart était spécial, nous explique-t-il : "Non, je n’y ai pas pensé sur le moment. C’est seulement en revenant que je me retourne et que je réalise. Oui, ça fait quelque chose. On connaît l’histoire familiale avec le club, avec Rocourt, donc je suis très heureux d’avoir pu marquer pour Liège. Je pense que je vais recevoir pas mal de messages de la famille après le match."

Une adaptation facile au RFC Liège

Alexis De Sart est également revenu sur son adaptation dans le groupe liégeois : "Je connaissais déjà deux tiers du groupe, le staff aussi, le coach que je connais depuis longtemps, Eric (Delandre) aussi, Pierre (Drouguet) qui a joué avec mon papa… donc c’était facile. Et puis un Liégeois à Liège, c’est toujours plus simple."

"Comme je l’ai dit en signant, je n’avais jamais porté ce maillot, mais toute mon enfance, j’ai été bercé par les histoires de Rocourt, les épopées européennes de papa, maman qui faisait les déplacements… Et puis les amis de mes parents, supporters du club, sont encore là aujourd’hui au stade. Donc non, ce n’était pas compliqué de me sentir bien ici," conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
SK Beveren
Alexis De Sart

Plus de news

Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

21:52
Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

23:00
Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

22:33
Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

22:00
Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

21:40
Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

21:20
"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

21:00
Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

20:40
"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

20:20
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

13:20
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

19:00
Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

18:40
"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

18:20
Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

18:00
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

17:00
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

16:20
Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

16:00
Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

15:30
"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

15:00
Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 7
Francs Borains Francs Borains 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 0-2 Beerschot Beerschot
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-2 Lommel SK Lommel SK
FC Liège FC Liège 1-2 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-3 Eupen Eupen
La Gantoise La Gantoise 20:00 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved