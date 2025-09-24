"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but

Après la défaite du RFC Liège face au SK Beveren (1-2), Alexis De Sart s'est exprimé à notre micro. La nouvelle recrue liégeoise est notamment revenue sur son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Menés à la pause, les Sang et Marines ont tenté de revenir rapidement dans la partie en seconde période, chose qu'ils ont réussi à faire grâce à un but d'Alexis De Sart : "On voulait revenir en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. Et oui, j’ai la chance : sur la première occasion, je vois Darío (Sarmiento) sur le côté droit et de l’espace à l’entrée du rectangle. Il me donne un bon ballon. Je ne me pose pas de question, ça vient sur mon pied droit, je la mets comme je peux et assez bien… et ça finit au fond des filets. Donc forcément c’est très positif. À ce moment-là, tout est permis."

Ce sont des petits détails à régler

Mais finalement, Ilyes Najim a permis au SK Beveren de reprendre les devants à la 80e. Qu'est-ce qui explique que les Sang et Marines s'inclinent finalement ? Voici la réponse du buteur liégeois du jour : "Oui, ce sont des détails. Je pense que les deux buts sont évitables, un peu bêtes dans la manière dont on les prend. Le premier, le gars veut centrer, ça passe à travers tout le monde et ça finit au fond. Et le deuxième, ça part d’une rentrée en touche où on est deux ou trois à se regarder autour du ballon, et finalement c’est un joueur de Beveren qui s’en sort."



"Donc oui, ce sont des petits détails à régler, et il faut arrêter de commettre ces erreurs si on veut reprendre des points," pointe-t-il. "Parce que sinon, ce qu’on propose reste cohérent : on a mis un bloc assez compact, on les a empêchés de jouer, et nous, on a réussi à se créer des occasions en contre. Donc oui, c’est dommage, ces points auraient été importants, mais malheureusement on ne les prend pas aujourd’hui."

Je sens qu’il manque encore les derniers petits pourcentages

D'un point de vue personnel, le Liégeois est assez satisfait : "C’est assez positif. Je pense qu’avec le ballon, j'ai joué assez juste en première mi-temps, j’ai créé quelques décalages en deuxième aussi, et puis le but évidemment. Mais oui, je sens qu’il manque encore les derniers petits pourcentages pour mettre le rythme un peu plus haut. C’est ma qualité aussi, dans les courses, dans l’intensité, donc je sens qu’il manque encore un peu ça."

"Mais c’est sûr que d’avoir tenu 75 minutes, je ne m’y attendais pas trop. J’étais un peu dans l’inconnu, je suis allé crescendo dans le match, et finalement j’ai quand même bien tenu. Donc c’est positif."



Marquer sous les yeux de son père Jean-François De Sart était spécial, nous explique-t-il : "Non, je n’y ai pas pensé sur le moment. C’est seulement en revenant que je me retourne et que je réalise. Oui, ça fait quelque chose. On connaît l’histoire familiale avec le club, avec Rocourt, donc je suis très heureux d’avoir pu marquer pour Liège. Je pense que je vais recevoir pas mal de messages de la famille après le match."

Une adaptation facile au RFC Liège

Alexis De Sart est également revenu sur son adaptation dans le groupe liégeois : "Je connaissais déjà deux tiers du groupe, le staff aussi, le coach que je connais depuis longtemps, Eric (Delandre) aussi, Pierre (Drouguet) qui a joué avec mon papa… donc c’était facile. Et puis un Liégeois à Liège, c’est toujours plus simple."

"Comme je l’ai dit en signant, je n’avais jamais porté ce maillot, mais toute mon enfance, j’ai été bercé par les histoires de Rocourt, les épopées européennes de papa, maman qui faisait les déplacements… Et puis les amis de mes parents, supporters du club, sont encore là aujourd’hui au stade. Donc non, ce n’était pas compliqué de me sentir bien ici," conclut-il.