"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

Koni De Winter était titulaire pour la première fois sous les couleurs de l'AC Milan ce mardi soir. Sa performance n'est pas passée inaperçue aux yeux de nombreux supporters.

L'AC Milan recevait Lecce au 2e tour de la Coupe d'Italie. Alexis Saelemaekers, qui a délivré une nouvelle passe décisive, et le défenseur central belge étaient dans le onze de départ.

La prestation de l'ancien joueur du Genoa a suscité de vives réactions de la part de supporters sur les réseaux sociaux. "De Winter est déjà aujourd’hui bien plus prêt et plus fort que Thiaw," s'exclame un supporter.



Lire aussi… Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

"De Winter me plaît énormément : calme, froid, précis et propre. Bien sûr, il faudra le revoir lors de tests face à des attaquants plus forts, mais même contre Bologne, en ces 45 minutes, il m’a vraiment fait une très grande impression," poursuit-il.

De nombreux avis positifs de fans sur X

La grande majorité des supporters sont agréablement surpris par le joueur. "De Winter qui ne fait pratiquement jamais plus que 2 touches de balle et qui ne perd pas de temps dans les transmissions, c'est un futur très bon. Cette saison j'y crois, on peut être une belle surprise," explique un autre internaute.

Cette titularisation était l'occasion pour le joueur belge de démontrer ce dont il était capable et de gagner en confiance. Il a parfaitement rempli sa mission et a très certainement gagné des points auprès de son entraîneur Massimiliano Allegri.

D'un point de vue statistique, il a réussi 98 % de ses passes (118/120). Il a remporté quatre longs ballons sur quatre et deux duels aériens sur deux. En duel au sol, il s'en est cependant moins bien sorti avec un seul gagné sur cinq. À noter que l'AC Milan s'est finalement imposé 3-0.

Considerazioni sparse dopo Milan Lecce di Coppa Italia, De Winter é già ora molto più pronto e forte di Thiaw, Rabiot poteva giocare nel Milan di Ancelotti, non ci serve la prima punta fisica titolare ma come soluzione sporca in alcune situazioni a gara in corso, Saelamekers 10. — MickOnsenta (@FuMickOnsenta) September 23, 2025