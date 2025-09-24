Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

Photo: © photonews
Jerry Afriyie a marqué ses deux premiers buts avec la RAAL samedi dernier. Et il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin : portrait de la nouvelle étoile montante des Loups.

Jerry Afriyie est du genre pressé : le dimanche 24 août, son arrivée était à peine officialisée par la RAAL dans l'après-midi que le garçon montait déjà au jeu à la mi-temps lors du match de gala contre l'Union Saint-Gilloise. La preuve que Frédéric Taquin et la direction louviéroise sont conscients depuis le début d'avoir attiré un talent très précoce.

Au Ghana, Afriyie est déjà renseigné comme un phénomène. Il a en effet marqué les esprits en devenant le premier joueur issu de troisième division locale a être sélectionné en équipe nationale. C'était en novembre dernier, il n'avait pas encore 18 ans.

Ce jour-là, le sélectionneur Otto Ado le fait même monter au jeu alors que les Black Stars sont menés contre le Niger. Afriyie égalise moins de dix minutes après sa montée au jeu. Depuis, le jeune attaquant est encore monté au jeu à deux reprises en sélection, notamment lors de la dernière trêve internationale.

Conscient de l'émoi suscité, le club saoudien d'Al-Qadsiah a mis le grappin dessus dès le mois de janvier. C'est ainsi l'équipe de Koen Casteels qui prête le joueur à la RAAL, dans le cadre d'un plan de développement bien réfléchi.

Plutôt que de les faire jouer dans le championnat saoudien, la cellule sportive d'Al-Qadsiah envoie ses jeunes talents en Europe pour s'aguerrir plus rapidement et revenir avec une potentielle jolie plus-value à apporter. Afriyie a alors été immédiatement prêté dans le club espagnol de Lugo.

La RAAL, sa deuxième expérience en Europe

En troisième division, le petit Ghanéen a déjà fait merveille, avec quatre buts et deux assists en huit titularisations. De quoi rapidement le juger prêt pour l'étape supérieure. C'est là que la RAAL entre en scène. Les Loups, qui se cherchaient un buteur vu la situation de Mouhamed Belkheir (finalement toujours au club) lui offrent la possibilité de s'illustrer dans un championnat tremplin et convaincent Al-Qadsiah de leur confier leur petite perle.

Sur le terrain, le natif du district de Tano Nord a déjà un montré sa panoplie dans le rectangle adverse avec ce doublé sur la pelouse de Louvain. Là où le premier but démontre sa capacité à prendre la profondeur et à garder son sang-froid face au gardien adverse, le second illustre son sens du placement, avec un jaillissement bien senti au second poteau. Pour une équipe dont les buts n'avaient jusqu'ici été inscrits que sur phase arrêtée ou via des défenseurs adverses, Afriyie a déjà tout du coup dans le mille.

Autour du club, certains se demandent même déjà s'il ne serait pas envisageable de le garder une saison de plus. Si cela s'avèrera sans doute difficile, la RAAL pourrait tout de même déjà se consoler cet été : comme le rapporte La Dernière Heure, un pourcentage à la revente est prévu pour les Loups. Si Afriyie se met en évidence à l'Easi Arena et retourne à Al-Qadsiah pour mieux être vendu, le club saoudien remercierait alors La Louvière de l'avoir mis en vitrine. Une offre de deux à trois millions formulée par Levante aurait d'ailleurs déjà été refusée.

En attendant tout cela, Jerry Afriyie semble avoir encore beaucoup de choses à offrir à la Pro League. C'est qu'en plus de rapporter grâce à une potentielle revente, l'international ghanéen est appelé à rendre de fiers services sur le terrain grâce à son intelligence de jeu déjà remarquable pour son jeune âge.

