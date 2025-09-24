Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Lucas Stassin est en feu à Saint-Étienne. Décisif match après match, le jeune attaquant belge attire les regards. Pour certains, c'est lui la relève de Romelu Lukaku.

La blessure de Romelu Lukaku en début de saison avec Naples complique tout. Son club a besoin de lui et les Diables Rouges ont dû rappeler Michy Batshuayi pour le remplacer. Finalement, "Batsman" n’a pas joué une seule minute.

C’était l’occasion pour Loïs Openda de s’imposer en sélection. Mais l’attaquant n’a pas convaincu face au Liechtenstein et était resté sur le banc contre le Kazakhstan lors des qualifications pour le Mondial 2026.



À Saint-Étienne, Lucas Stassin enchaîne les belles performances. Le jeune attaquant impressionne en Ligue 2. Relégué l’an dernier, le club n’a pas voulu le libérer.

Sur ses trois derniers matchs de championnat, Stassin affiche quatre buts et une passe décisive. De quoi attirer l’attention, en Belgique comme en France.

Felice Mazzu, ancien coach de Pro League, n’hésite pas à le placer très haut : "Stassin me fait un peu penser à Jérémy Perbet. Lucas a le même feeling, il sait où il doit être. C'est un profil atypique. Il sait garder le ballon, apporter de la profondeur, marquer du pied gauche, du pied droit, de la tête... Il sait tout faire. Pour moi, c'est le futur attaquant des Diables Rouges."