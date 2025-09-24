Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie
Photo: © photonews
Il y a sept ans, Samuel Kalu rapportait un joli petit pactole à La Gantoise. Le joueur est désormais à la relance dans le championnat bulgare.

Il y a de ces noms qui rendent nostalgiques plus d'un supporter de La Gantoise rien qu'à leur évocation. Parmi eux, Samuel Kalu. Pendant que Moses Simon faisait des ravages sur le flanc, son compatriote faisait de même de l'autre côté.

La vitesse et les dribbles de Kalu avaient fini par convaincre Bordeaux de déposer plus de huit millions sur la table. Un joli montant pour un joueur débarqué pour un million en provenance de Trencin, le club slovaque qui avait déjà fourni Moses Simon.

Après plus de 70 matchs en Ligue 1 et des apparitions régulières en équipe nationale nigériane (17 sélections), il avait ensuite mis les voiles sur Watford. Mais au milieu des anciens joueurs de Pro League, le natif d'Abia s'était perdu en chemin.

Dans une périlleuse situation à seulement 28 ans

Débarqué dans le contexte d'une saison de relégation, il n'avait pas refait surface un échelon plus bas, en Championship, freiné par plusieurs lourdes blessures. Un temps loué à Lausanne-Sport, l'ancien Buffalo est resté sans club depuis août 2024.

Resté à quai pendant  plus d'un an, Kalu a tout de même fini par retrouver un club, loin de ses prétentions sportives d'il y a quelques années. Faute de mieux, le garçon a signé un contrat de deux ans au Botev Plovdiv, actuel treizième de l'Efbet Liga bulgare.

