La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

Le Sporting de Charleroi organise en collaboration avec ses clubs de supporters et le Fan Coaching une action de "solidarité". Cela se passera lors du match entre les Zèbres et Malines ce dimanche.

Mais alors de quoi s'agit-il réellement ? "Une grande collecte de vêtements sera mise en place aux abords du stade. Tous les dons recueillis seront ensuite remis au Centre Public d’Action Sociale (CPAS) – Service Appuis, afin de venir en aide aux personnes en difficulté," explique le club dans un communiqué.

La cellule Fan Coaching et le 12ᵉ Homme coordonnent cette action toute cette semaine. "Pour faciliter la participation des supporters, deux points de collecte seront installés autour du stade le dimanche 28 septembre."

"L'un sera devant les bureaux administratifs du club et l’autre rue Neuville, à hauteur de l’entrée T4." précise le club.

La formation carolo appelle ses supporters "à se mobiliser et à témoigner de leur grande solidarité". Mais une question se pose : quels produits seront collectés ?

Les produits

Voici la liste de ce qui pourra être collecté en bon état : bonnets, gants, écharpes, sacs de couchage, plaids, couvertures, vêtements chauds dames (petites tailles S et M) et vêtements chauds hommes adultes (toutes tailles).