Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

Le frère de l'ancien Anderlechtois, Lukas Nmecha, Felix, qui évolue au Borussia Dortmund, est au cœur d'une polémique en Allemagne. La raison ? Il a rendu hommage à Charlie Kirk.

Ce dernier est un influenceur américain d'extrême droite qui a été assassiné il y a deux semaines. Il avait été abattu le 10 septembre dernier lors d'une conférence dans une université aux États-Unis.

"Repose en paix avec le Seigneur. Quel jour triste ! Que le Seigneur soit avec la famille Kirk", pouvait-on lire sur l'une des publications du joueur.

Avant de publier un second message : "Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Célébrer le meurtre d'un père de deux enfants et d'un mari, un homme qui a défendu pacifiquement ses convictions et ses valeurs, est profondément maléfique et montre à quel point nous avons besoin de Jésus-Christ. Que Dieu fasse miséricorde et ouvre vos yeux et vos cœurs au nom de Jésus."

Dortmund a réagi

Ces propos ont choqué de nombreux supporters. Ce qui a forcé le club à réagir. Une réunion s'est tenue entre le directeur général Lars Ricken et le directeur sportif Sebastian Kehl, révèle le Bild.

Une mesure forte a finalement été prise. Le milieu central devra désormais être supervisé pour ses publications sur les réseaux sociaux par le service de communication du club.