Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Près d'un quart de la phase classique a déjà été disputé, en D1 ACFF. Cette sixième journée pourrait marquer un tournant dans la suite de la compétition.

Dans cette série à douze équipes, plus d’un quart des rencontres de la phase classique seront jouées après la sixième journée de D1 ACFF, prévue ce week-end. Cette étape pourrait marquer un premier tournant dans le championnat.

En effet, le deuxième et le troisième, les Zebra Elites et la Royale Union Tubize-Braine, s’affronteront samedi soir. Le perdant, surtout s’il s’agit des U23 du Sporting Charleroi, risque de laisser filer le sommet du classement, d’autant que le RAEC Mons, solide leader, partira largement favori à domicile face au Crossing Schaerbeek.

Mons et Tubize peuvent s'envoler, le SL16 FC et Habay cherchent la bonne opération

Les équipes en embuscade auront également l’occasion de se mesurer. Virton, sixième, recevra Rochefort, quatrième, tandis que Stockay aura une belle opportunité de confirmer sa position dans le haut de tableau sur la pelouse de l’Union Namur, toujours lanterne rouge avec zéro point.

Dans la lutte pour le bas de tableau, le SL16 FC et l’équipe U23 de l’Union Saint-Gilloise s’affronteront dimanche après-midi et pourraient réaliser une belle opération en cas de victoire. Les espoirs du Standard pourraient compter jusqu’à huit points d’avance sur la dernière place et respirer un grand bol d’air.

Avant-dernier, le RFC Meux recevra Habay-la-Neuve, promu auteur d’un début de saison surprenant, samedi soir. Là aussi, il pourrait s’agir d’une rencontre décisive pour la course au maintien. Le RFC Meux pourrait décrocher sa première victoire et se soulager, tandis qu’Habay pourrait, dès ce week-end, faire un grand pas vers le maintien.

Le calendrier de la sixième journée pour faire le plein de confiance. 😏⚔



Vos pronostics pour ce week-end ? 👀



📸 lcs._photo pic.twitter.com/7Iv08FO7NX — D1 Média (@d1media_) September 26, 2025