Parti de Genk en mai 2024, Wouter Vrancken assure que son licenciement "n'avait pas grand-chose de sportif". Il s'est confié avant le derby limbourgeois, où il dirigera STVV depuis le banc.

Ces dernières années, Wouter Vranckn était actif sur les bancs du Racing Genk ert de La Gantoise avant de rejoindre Sain,Trond cet été. À Genk, il est resté à la barre durant 94 matchs, soit deux saisons, tandis que son aventure a tourné bien plus court à Gand.

L'actuel entraîneur des Trudonnaires estime qu’il n’a pas échoué dans ces clubs de haut niveau. "Je ne le ressens absolument pas ainsi, car les résultats étaient encore bons. Ces deux départs ont d’autres raisons", explique-t-il dans un entretien accordé à DAZN avant le derby limbourgeois.

Le départ de Vrancken de Genk n’avait que peu à voir avec le football

"Lors de la deuxième saison à Genk, nous savions que ce serait un peu plus difficile", poursuit Vrancken. "Ce n’était pas vraiment une mauvaise saison, plutôt une année de transition pour créer une nouvelle stabilité. Sur le plan des résultats, je n’ai absolument pas de regrets."

"Seule la manière dont la rupture s’est produite posait problème. C’était davantage humain que sportif", tient-il à préciser, avant le derby limbourgeois durant lequel il retrouvera son ancien club, avec Saint-Trond.

Cette rupture pourra-t-elle un jour se réparer ? "Je ne sais pas. Je n’ai pas de rancune. Dans la vie, je veux toujours voir le meilleur chez les autres. Je leur souhaite succès et réussite. Pour eux aussi, c’est pareil. Moi, je veux juste tout mettre en œuvre pour réussir avec STVV."