📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin
Photo: © photonews

Le Bosuil, stade du plus vieux club du pays, l'Antwerp, a longtemps été défiguré par cette fameuse tribune 2 laissée à l'abandon. Enfin, les travaux avancent.

Depuis sa remontée en D1A, l'Antwerp se battait avec un dossier encombrant : celui de la Tribune 2 du Bosuil, laissée à l'abandon et inutilisable, plus aux normes de la Pro League. Un conflit avec la propriétaire du terrain empêchait le Great Old de la rénover.

Alors qu'au fil des saisons, la tribune tombait en ruines et offrait un bien piètre spectacle, faisant perdre une petite fortune à l'Antwerp, un accord a enfin été trouvé en début d'année. Et les travaux avancent désormais à un bon rythme.

Le Matricule 1 a ainsi partagé des photos de l'avancement des travaux pour sa future tribune 2, l'ancienne ayant été démolie. On ignore quand le projet sera totalement terminé, mais quand ce sera le cas, le Bosuil passera d'une capacité de 16.000 à 21.000 personnes.

Het Laatste Nieuws révèle que le coût total de ces travaux sera de 12,5 millions d'euros. Un énorme investissement pour un club qui a dû réduire ses dépenses ces dernières saisons, son propriétaire Paul Gheysens connaissant des soucis financiers.

Cependant, cet investissement devrait rapidement être rentabilisé, car l'Antwerp estimait perdre jusqu'à 25 millions d'euros par an en raison de la fermeture de cette tribune 2. La première étape vers un retour au sommet ? 

