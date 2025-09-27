Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

Photo: © photonews
La Premier League n'est en cours que depuis cinq journées et, déjà, deux entraîneurs ont pris la porte. Après Nuno Espirito Santo, c'est Graham Potter qui a été licencié.

Cinq journées de championnat, deux licenciements : la Premier League commence sur les chapeaux de roue. Nuno Espirito Santo avait été remercié par Nottingham Forest au début du mois de septembre, pas tant pour de mauvais résultats - le Portugais avait obtenu le meilleur classement de Nottingham en 30 ans la aison passée - que pour un conflit avec son propriétaire.

Graham Potter, lui, vient bel et bien d'être licencié par West Ham United suite aux mauvais résultats des Hammers. Le club londonien occupe l'avant-dernière place du classement avec 3 points pris en 5 matchs. Potter était arrivé en janvier dernier à West Ham.

Son premier objectif avait été de maintenir le club en PL, et il y était parvenu. Mais les résultats "en seconde partie de saison dernière et au début de cette saison n'ont pas répondu" aux attentes de la direction, annonce le club via ses réseaux.

Graham Potter avait connu énormément de succès avec Brighton & Hove Albion, avant de rejoindre Chelsea (2022-2023) où les choses s'étaient moins bien passées. 

Selon The Guardian, le successeur de Potter à West Ham United pourrait bien être... Nuno Espirito Santo, fraîchement licencié à Nottingham Forest. Le jeu de chaises musicales commence déjà en Angleterre !

West Ham Utd

