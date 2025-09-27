Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or
Photo: © photonews

Ousmane Dembélé a été plébiscité au vote du Ballon d'Or. Le Français a largement remporté le trophée, mais notre représentant au jury n'a pourtant pas voté pour lui.

Lundi passé, sans grande surprise au vu de sa saison fantastique, Ousmane Dembélé, grand favori des pronostics, a remporté le Ballon d'Or 2025.

L'ailier du PSG est ainsi récompensé pour ses statistiques énormes mais aussi son sens du collectif et les nombreux trophées - dont la Champions League - remportés par son équipe.

Derrière lui au classement, on retrouvait Lamine Yamal (Barcelone), Vitinha (PSG), Mohamed Salah (Liverpool), Raphina (Barcelone) et, enfin, Achraf Hakimi (PSG) à la 6e place alors que certains voyaient un outsider dans le latéral marocain.

C'était notamment le cas de notre votant au Ballon d'Or, Frédéric Larsimont, rédacteur en chef des sports au journal Le Soir. Les votes des journalistes ont en effet été révélés et Hakimi a eu les faveurs de notre compatriote.

Frédéric Larsimont a ensuite placé le vainqueur Ousmane Dembélé, suivi de Lamine Yamal. Notons que Mo Salah, 4e au classement général, n'est que 9e selon lui.

