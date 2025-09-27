Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Vincent Kompany n'était pas le seul coach entraînant à l'étranger à jouer avec son équipe ce vendredi soir : le Stade de Reims de Karel Geraerts avait également un match au programme.

Théo Léoni, Norman Bassette et leurs coéquipiers ont affronté Nancy pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Ils se sont finalement imposés 0-1 grâce à un but d'Amine Salama à la 48e minute de jeu.

C'est une victoire importante pour le club français qui remonte à la quatrième position du classement en attendant que toutes les rencontres de la huitième journée soient jouées. Le bilan dans l'antichambre du football français est le suivant pour l’équipe fraîchement reléguée : quatre victoires, deux nuls et deux défaites.

Le Stade de Reims compte actuellement 14 points. Le premier, Troyes, en a 19 avec le même nombre de matchs joués. L'AS Saint-Étienne de Lucas Stasin en compte 17 avec un match en moins, et pourrait donc passer premier en cas de succès contre Guingamp ce samedi soir.

45 minutes pour Théo Léoni et Norman Bassette

Pour revenir à la rencontre des Rémois ce vendredi, Théo Léoni et Norman Bassette sont sortis tous les deux à la mi-temps. Arrivés cet été, les deux Belges commencent petit à petit à s'adapter. Mardi contre Clermont Foot, l'ancien Anderlechtois a réalisé une passe décisive pour le Diable Rouge.

Le prochain défi sera pour samedi prochain. Le Stade de Reims recevra Grenoble au Stade Auguste-Delaune II en début d'après-midi (14h00).