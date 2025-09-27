Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany n'était pas le seul coach entraînant à l'étranger à jouer avec son équipe ce vendredi soir : le Stade de Reims de Karel Geraerts avait également un match au programme.

Théo Léoni, Norman Bassette et leurs coéquipiers ont affronté Nancy pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Ils se sont finalement imposés 0-1 grâce à un but d'Amine Salama à la 48e minute de jeu.

C'est une victoire importante pour le club français qui remonte à la quatrième position du classement en attendant que toutes les rencontres de la huitième journée soient jouées. Le bilan dans l'antichambre du football français est le suivant pour l’équipe fraîchement reléguée : quatre victoires, deux nuls et deux défaites.

Le Stade de Reims compte actuellement 14 points. Le premier, Troyes, en a 19 avec le même nombre de matchs joués. L'AS Saint-Étienne de Lucas Stasin en compte 17 avec un match en moins, et pourrait donc passer premier en cas de succès contre Guingamp ce samedi soir.

45 minutes pour Théo Léoni et Norman Bassette

Pour revenir à la rencontre des Rémois ce vendredi, Théo Léoni et Norman Bassette sont sortis tous les deux à la mi-temps. Arrivés cet été, les deux Belges commencent petit à petit à s'adapter. Mardi contre Clermont Foot, l'ancien Anderlechtois a réalisé une passe décisive pour le Diable Rouge.

Le prochain défi sera pour samedi prochain. Le Stade de Reims recevra Grenoble au Stade Auguste-Delaune II en début d'après-midi (14h00).

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Birmingham City
Coventry City
Theo Leoni
Norman Bassette

Plus de news

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

09:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40
"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

06:30
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

26/09
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00
2
Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

20:30
Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

20:00
"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

19:30
Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression" Interview

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

18:40
Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

19:00
Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

18:20
Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

18:00
Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

17:30
"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

17:00
"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

26/09
Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

16:30
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

16:00
Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

15:30
Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

15:00
Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

14:30
2
Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

14:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

13:30
"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

13:00

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 46
Swansea Swansea 3-3 Oxford Utd Oxford Utd
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1-2 Leeds United Leeds United
Sheffield United Sheffield United 1-1 Blackburn Blackburn
Burnley Burnley 3-1 Millwall Millwall
Norwich City Norwich City 4-2 Cardiff City Cardiff City
Bristol City Bristol City 2-2 Preston North End Preston North End
Watford Watford 1-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sunderland Sunderland 0-1 QPR QPR
West Bromwich West Bromwich 5-3 Luton Town Luton Town
Coventry City Coventry City 2-0 Middlesbrough Middlesbrough
Portsmouth Portsmouth 1-1 Hull City Hull City
Derby County Derby County 0-0 Stoke City Stoke City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved