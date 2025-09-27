Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Nacho Ferri a réalisé un excellent début de saison avec Westerlo, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives en 8 rencontres. L'attaquant espagnol confie qu'il considère Romelu Lukaku comme son grand modèle.

Nacho Ferri avait été prêté la saison dernière par Francfort au KV Courtrai. Cet été, Westerlo a rapidement réagi pour engager définitivement l’attaquant espagnol une fois son prêt arrivé à échéance.

Depuis, il a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en huit matchs. L’attaquant prend un Diable Rouge comme grand modèle. "Romelu Lukaku. Il montre qu’on peut continuer à travailler son corps sans perdre sa vitesse", explique Ferri dans la Gazet van Antwerpen.



Romelu Lukaku est le grand exemple de Nacho Ferri

"Cela ne veut pas dire que je suis encore obsédé par ça. Trois à quatre fois par semaine, je vais à la salle de musculation, mais seulement après l’entraînement. C’est très important de ne pas en faire trop et de trouver le bon équilibre."

Ferri passait auparavant énormément de temps en salle, ce qui fait de lui aujourd’hui un attaquant longiligne mais robuste. "Parfois, mes adversaires finissent frustrés. Mais ils comprennent aussi."

"Ils savent que ce style fait partie de ma manière de jouer. J’attends déjà avec impatience les duels face à Burgess. Du dur contre du coriace, ça me plaît. Ça me pousse à donner ce petit pourcentage en plus."