Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nacho Ferri a réalisé un excellent début de saison avec Westerlo, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives en 8 rencontres. L'attaquant espagnol confie qu'il considère Romelu Lukaku comme son grand modèle.

Nacho Ferri avait été prêté la saison dernière par Francfort au KV Courtrai. Cet été, Westerlo a rapidement réagi pour engager définitivement l’attaquant espagnol une fois son prêt arrivé à échéance.

Depuis, il a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en huit matchs. L’attaquant prend un Diable Rouge comme grand modèle. "Romelu Lukaku. Il montre qu’on peut continuer à travailler son corps sans perdre sa vitesse", explique Ferri dans la Gazet van Antwerpen.

Lire aussi… Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

Romelu Lukaku est le grand exemple de Nacho Ferri

"Cela ne veut pas dire que je suis encore obsédé par ça. Trois à quatre fois par semaine, je vais à la salle de musculation, mais seulement après l’entraînement. C’est très important de ne pas en faire trop et de trouver le bon équilibre."

Ferri passait auparavant énormément de temps en salle, ce qui fait de lui aujourd’hui un attaquant longiligne mais robuste. "Parfois, mes adversaires finissent frustrés. Mais ils comprennent aussi."

"Ils savent que ce style fait partie de ma manière de jouer. J’attends déjà avec impatience les duels face à Burgess. Du dur contre du coriace, ça me plaît. Ça me pousse à donner ce petit pourcentage en plus."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
Union SG
Nacho Ferri
Romelu Lukaku

Plus de news

Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

11:20
Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

12:00
"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

11:40
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
1
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40
"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

09:00
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

06:30
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26
"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

19:30
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00
2
Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

20:00
Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

20:30
Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression" Interview

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

18:40
Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

18:20
Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

19:00
Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

17:30
Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

18:00
"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

17:00
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

16:00
Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

16:30
Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

15:30
Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

14:30
2
Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

15:00
Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved