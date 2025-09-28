🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1
Photo: © photonews

Titularisé pour la première fois en championnat, Arnaud Bodart n'a rien pu faire sur le seul et unique but de la rencontre entre Lille et Lyon, ce dimanche. Les Dogues ont dominé, mais ce sont les Gones qui ont empoché les trois points.

Suite à la blessure de Berke Ozer, Arnaud Bodart a connu sa première titularisation en championnat depuis sa signature au LOSC, lors de la réception de l’Olympique Lyonnais, ce dimanche. Nathan Ngoy était également titulaire, tout comme Malick Fofana dans le camp lyonnais.

Pour sa première, l’ancien portier des Rouches a été cueilli à froid dès le quart d’heure de jeu. Il est resté impuissant face à la reprise de la tête de Tyler Morton, trop isolé dans la surface.

Arnaud Bodart battu pour sa première en Ligue 1 avec le LOSC

Par la suite, Bodart n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, Lille dominant largement la rencontre. Les Dogues ont multiplié les occasions, totalisant quatorze frappes au but… mais seulement trois cadrées.

Le LOSC a manqué d’efficacité, contrairement à Lyon, qui a concrétisé l’une de ses deux tentatives cadrées. Dominés, les Gones ont misé sur le pragmatisme, avec une défense solide et un jeu en contre-attaque suffisant pour empocher les trois points.

Une première décevante donc pour Arnaud Bodart, qui devrait toutefois avoir l’occasion de jouer son premier match européen avec Lille, jeudi soir sur la pelouse de l’AS Roma en Europa League. Nathan Ngoy et Malick Fofana ont eux aussi disputé l’intégralité de la rencontre.

Lyon
Lille OSC
Arnaud Bodart

