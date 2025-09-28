Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"
Photo: © photonews

Arnaud Bodart va vivre ses grands débuts avec le LOSC ce dimanche. Une blessure de son concurrent lui permettra d'être aligné face à Lyon.

Cet été, Arnaud Bodart quittait le FC Metz pour le LOSC. Malgré sa bonne période messine, le Belge savait qu'il arrivait probablement pour être n°2, et c'est le cas depuis le début de la saison en Ligue 1. Mais une blessure va changer ça ce week-end.

Berke Özer, le gardien titulaire de Lille, a en effet déclaré forfait - le huitième à déplorer pour les Dogues cette semaine - et va donc être remplacé par Bodart. Son entraîneur Bruno Genesio a entièrement confiance en lui. 

"Arnaud est prêt. Il a bien travaillé au cours de la préparation et plus généralement depuis la reprise fin juin. On a eu une discussion il y a une semaine sur son rôle, ce que j’attendais de lui", déclare Genesio au quotidien français L'Equipe.

"Il y a la Coupe de France, comme d'habitude avec notre n°2, mais je lui ai aussi demandé de se tenir prêt pour pallier toute éventualité. Il travaille tous les jours dans ce sens et est en mesure de répondre à nos attentes, sans problème", affirme le coach français.

Ce sera donc pour ce dimanche, et pas contre n'importe qui : Lille reçoit l'Olympique Lyonnais à 17h15. Un gros test pour Arnaud Bodart, qui essaiera de se montrer un maximum. 

