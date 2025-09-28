Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jan-Carlo Simic se réjouissait d'apprendre d'une légende au poste de défenseur central : Laurent Blanc, coach d'Al-Ittihad. Il va déchanter : le Français vient d'être licencié.

Jan-Carlo Simic a rejoint l'Arabie Saoudite cet été et signé pour l'un des clubs les plus prestigieux du pays : Al-Ittihad. Un club où évolue un Ballon d'Or, Karim Benzema, un champion du monde, N'golo Kanté, et coaché par une légende au poste de défenseur central : Laurent Blanc.

Mais ce dernier n'aura pas dirigé Simic bien longtemps. Blanc vient en effet d'être licencié par Al-Ittihad ce dimanche, au lendemain de la défaite de son équipe (0-2) contre l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Une décision surprenante car Al-Ittihad comptait jusque là trois victoires en autant de matchs.

Laurent Blanc était arrivé durant l'été 2024 et avait emmené Al-Ittihad jusqu'au titre de champion de Saudi Pro League la saison passée. Mais cette défaite, combinée à celle subie en Supercoupe saoudienne, lui a donc coûté cher.

En attendant que son successeur soit connu, c'est Hassan Khalifa, son adjoint, qui coachera l'équipe de Jan-Carlo Simic. Déjà un grand changement, donc, pour l'ex-Mauve débarqué cet été.

Depuis sa signature, Simic a joué deux matchs, un en championnat et un en Ligue des Champions asiatique. Ce week-end, il était absent lors de la défaite contre Al-Nassr fatale à Blanc. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Al Ittihad
Jan-Carlo Simic

Plus de news

Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

11:00
Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

10:00
En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

09:00
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40
1
Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

09:30
Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

08:20
"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle Interview

"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle

07:00
Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

08:00
Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

23:30
Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

07:30
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

23:15
1
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

21:40
8
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

20:40
6
Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

22:00
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

19:00
8
🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

19:40
Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

19:20
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
2
David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

13:20
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

13:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved