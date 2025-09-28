Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

Jan-Carlo Simic se réjouissait d'apprendre d'une légende au poste de défenseur central : Laurent Blanc, coach d'Al-Ittihad. Il va déchanter : le Français vient d'être licencié.

Jan-Carlo Simic a rejoint l'Arabie Saoudite cet été et signé pour l'un des clubs les plus prestigieux du pays : Al-Ittihad. Un club où évolue un Ballon d'Or, Karim Benzema, un champion du monde, N'golo Kanté, et coaché par une légende au poste de défenseur central : Laurent Blanc.

Mais ce dernier n'aura pas dirigé Simic bien longtemps. Blanc vient en effet d'être licencié par Al-Ittihad ce dimanche, au lendemain de la défaite de son équipe (0-2) contre l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Une décision surprenante car Al-Ittihad comptait jusque là trois victoires en autant de matchs.

Laurent Blanc était arrivé durant l'été 2024 et avait emmené Al-Ittihad jusqu'au titre de champion de Saudi Pro League la saison passée. Mais cette défaite, combinée à celle subie en Supercoupe saoudienne, lui a donc coûté cher.

En attendant que son successeur soit connu, c'est Hassan Khalifa, son adjoint, qui coachera l'équipe de Jan-Carlo Simic. Déjà un grand changement, donc, pour l'ex-Mauve débarqué cet été.

Depuis sa signature, Simic a joué deux matchs, un en championnat et un en Ligue des Champions asiatique. Ce week-end, il était absent lors de la défaite contre Al-Nassr fatale à Blanc.