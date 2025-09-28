La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

Blessé depuis plusieurs semaines, Ameen Al-Dakhil a fait sa première apparition de la saison avec Stuttgart, entrant sur la pelouse de Cologne. Ses premières minutes en Bundesliga depuis près de six mois.

En Bundesliga, la cinquième journée de championnat s’est disputée ce week-end. Une rencontre a particulièrement retenu notre attention ce dimanche : FC Cologne – Stuttgart.

Au coup d’envoi, l’ancien du Racing Genk, Bilal El Khannouss, était titulaire pour les visiteurs, mais ce sont surtout les bancs qui attiraient notre regard, avec Alessio Castro-Montes d’un côté et Ameen Al-Dakhil de l’autre.

Ameen Al-Dakhil sur un terrain de Bundesliga, près de six mois plus tard

Si le flanc droit, passé par La Gantoise et l’Union Saint-Gilloise, n’a pas eu l’occasion de monter au jeu pour la deuxième fois (consécutive) depuis son arrivée, l’ancien défenseur central du Standard et de Saint-Trond a lui rejoint ses partenaires sur le terrain à la 86e minute.

Cette entrée peut sembler anodine, mais elle revêt une grande importance pour Ameen Al-Dakhil. Blessé depuis plusieurs semaines, il a disputé ses premières minutes de la saison en match officiel. Resté sur le banc en fin de saison dernière, il n’avait plus joué en Bundesliga depuis le 2 avril et la victoire contre Leipzig, il y a près de six mois.

Heureusement pour lui, son entrée n’a pas modifié la physionomie de la rencontre : Stuttgart menait déjà 1-2 et a conservé son avantage. Une bonne nouvelle pour Al-Dakhil, qui espère toujours retrouver une place en équipe nationale, notamment en vue de la Coupe du monde 2026.