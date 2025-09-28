Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Antoine Bernier continue à gagner en importance à Charleroi. Sa formation à Anderlecht lui apporte un certain bagage technique.

Avant de s'imposer à Seraing puis à Charleroi, Antoine Bernier a un peu bourlingué. Sa post-formation à l'Antwerp, ses débuts au Lierse, son passage au Luxembourg : toutes ses expériences l'ont forgé. Mais comme il l'explique à la RTBF, le Dinantais a également été durablement marqué par ses années à Anderlecht.

"À 16 ans, je jouais toujours chez moi à Onhaye. J’ai intégré l’équipe Première en première Provinciale : ado, je jouais avec les adultes, c’était une fameuse école. Puis des scouts m’ont proposé des tests à Bruges, au Standard et à Anderlecht. J’étais un petit ado de province… et je me retrouve tout seul dans la grande capitale", se souvient-il.

Un autre monde

Son quotidien a changé du tout au tout : "Je n’avais jamais pris le train seul de ma vie, je n’avais jamais vu un métro... et du jour au lendemain, je vivais en appartement, à devoir me débrouiller. Je passais de deux entraînements semaine… à sept. J’ai beaucoup appris durant cette période, sur le terrain comme dans la vie, et j’ai vécu de très beaux moments sportifs".

De fait, la génération 1997 était plutôt prolifique : riche de talents comme Mile Svilar, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio, Daam Foulon, Albert Sambi Lokonga, Francis Amuzu, Hannes Delcroix, Wout Faes, Orel Mangala, Andy Kawaya ou Sébastien Bornauw, l'équipe a atteint les demi-finales de Youth League. "En quart de finale, j’ai marqué le but de la qualification contre Barcelone, mon club de coeur : vous imaginez ?".

Son passage à Anderlecht l'a lancé vers le football professionnel : "À Neerpede, j’ai vraiment appris les bases techniques et à bien analyser le jeu. À cet âge-là, tout le monde se donne à fond pour réussir : je n’avais aucun complexe, je venais d’un petit village, je n’avais rien à perdre. Si j’étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j’aurais pu y faire carrière… mais j’avais trop d’années de retard de formation technique et physique. Je n’ai aucun regret. Aujourd’hui, je suis encore un peu en contact avec Alexis Saelemaekers et Théo Leoni".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi
Antoine Bernier

Plus de news

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

12:30
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

14:54
"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

16:30
Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

12:30
1
De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

16:06
L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

13:30
"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

14:30
"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

15:00
Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club" Interview

Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club"

13:00
1
🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

14:00
"Waow" : Pep Guardiola épaté par le match de Jérémy Doku

"Waow" : Pep Guardiola épaté par le match de Jérémy Doku

11:30
Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

12:00
Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

10:31
Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

11:00
2
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40
1
Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

10:00
En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

09:00
Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

09:30
"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle Interview

"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle

07:00
Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

08:20
Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

08:00
Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

23:30
Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

07:30
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

23:15
1
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

21:40
9
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

20:40
6
Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

22:00
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved