"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

À la veille du début de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse. Son équipe affrontera le Paphos à l'extérieur ce mardi.

Il n'est pas question de sous-estimer l'adversaire pour le coach belge : "C’est un match normal pour nous, c’est la Ligue des champions. Cela apporte toujours un sentiment particulier avec un grand respect pour l’adversaire, ce n’était pas un chemin facile pour eux vers la Ligue des champions."

"Ils ont déjà joué sept matchs jusqu’à présent et n’en ont pas perdu un seul, nous savons à quoi nous attendre. Et pourtant, nous sommes convaincus que nous pouvons prendre les trois points, et c’est notre objectif !," poursuit-il.

L'ancien Diable Rouge met en avant un point important : "C’est un peu comme la Coupe du monde des clubs : vous jouez aussi contre des adversaires que vous ne rencontrez pas souvent, où vous devez tout répéter à partir de zéro et avoir peu d’informations à l’avance. Nous avons fait tout cela et nous avons vu à quel point l’émotion joue un rôle dans la Coupe du monde des clubs. Un facteur important demain, ce sont les émotions. Ils garderont le jeu vivant, mais c’est aussi amusant d’apprendre à connaître de nouvelles équipes."

"Et quand vous avez toutes les infos, vous avez aussi toujours un grand respect pour l’adversaire. Mais au final, je veux que ce soit nous qui gagnions."

Ils ont un bon rythme devant, sont dangereux en transition

Il s'est ensuite exprimé sur la préparation pour ce match : "Mon travail consiste à connaître ce club, l’histoire, le club et tout le reste. C’est un peu différent, mais je sais d’où vient le club, le chemin qu’il a parcouru. C’est un jeune club, issu de la fusion de deux clubs locaux en 2014. Et je sais qu’ils ont eu beaucoup de succès ces dernières années, atteignant la Conference League et les huitièmes de finale. Ils ont ensuite battu le Maccabi Tel-Aviv, le Dynamo Kiev et l’Étoile Rouge de Belgrade, affrontant également l’Olympiacos, ce sont des matchs difficiles. J’ai même entraîné certains de leurs joueurs et j’ai même joué contre un défenseur central célèbre à quelques reprises dans ma carrière (David Luiz)."

"Ils ont un bon rythme devant, sont dangereux en transition," pointe-t-il. "Je connais quelques-uns de leurs joueurs et je ne peux pas les sous-estimer. L’entraîneur a également travaillé sous les ordres d’Unai Emery pendant 700 matchs. Il a de l’expérience. Ils sont forts défensivement, mais ont aussi de la structure en attaque. C’est un bon mélange de ballons courts et de ballons longs, en étant agressif sur les deuxièmes balles et en cherchant de l’espace sur les côtés. Mais nous sommes prêts pour cela. Nous avons l’habitude de jouer contre des équipes qui ont l’idée de trouver quelque chose pour essayer de nous battre, mais nous aussi. Le public peut les sous-estimer, mais nous ne le ferons pas."