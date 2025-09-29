Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

Des images que nous n'aimons évidemment pas voir sont apparues dans le football amateur dimanche. Lors de la rencontre opposant Recht à Hamoir, un hélicoptère de secours a dû intervenir.

Le portier d'Hamoir Fabrice Nlend s'est effondré sur la pelouse suite à un contact avec l'attaquant de Recht Abdullah Aithmid. Le joueur ne se relevant pas, les secours ont directement été appelés. Le gardien a été évacué sur civière et est monté dans un hélicoptère.

La décision évidente de mettre un terme à la rencontre a été prise. "Suite à ce contact à la tête, le gardien est resté couché au sol puis s'est relevé," précise le coach rechtois Jérôme Stark au micro de L'Avenir.

Le joueur s'est en fait écroulé une minute plus tard : "Du coup, l'hélicoptère et l'ambulance ont été appelés et sont venus. Après environ une demi-heure, il a fini par retrouver ses esprits et il est finalement parti, conscient, en ambulance à l'hôpital de Saint-Vith."

Fabrice Nlend va mieux

Bonne nouvelle malgré tout : Fabrice Nlend va mieux. Il n'a finalement "qu’" une commotion et une lésion aux cervicales. "Je pense que ça va, je parle normalement alors que j’avais du mal à aligner les mots dimanche soir. Je me sens énormément fatigué, comme si j’avais une gueule de bois même si je ne bois pas d’alcool," précise le portier.

"Je suis un peu abasourdi et j’ai toujours des maux de tête, des douleurs à la poitrine. Tous les examens passés dimanche n’ont rien détecté, les douleurs restantes sont normales suite au choc. Je n’ai rien de cassé, mais je reste fragile pour le moment."