La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

Marc Giger est à nouveau bien monté avec l'Union Saint-Gilloise. Il s'est même offert un premier but pour faire le break face à Westerlo.

Face aux Campinois, l'Union a encore une fois pu compter sur ses remplaçants. Le premier assist de Louis Partis sous ses nouvelles couleurs a permis à Marc Giger d'inscrire son premier but. Mais contrairement à Patris, le Suisse n'est pas arrivé cet été. Recruté en décembre dernier, il s'était déjà montré décisif à Dender avec un bel assist sur le 0-1 tardif de Kevin Rodriguez.

Sébastien Pocognoli apprécie la montée en puissance de son joueur mais l'attendait plus tôt : "Marc est en retard sur le processus. Il est arrivé l'hiver dernier, on s'attendait à ce qu'il soit prêt lors de la préparation, cela n'a pas été le cas".

"C'est aussi dû au fait qu'il est arrivé dans une équipe qui était bien en place, c'est difficile pour lui de prendre des minutes dans ces conditions. Thierno Barry est dans le même processus, mais ça va aller" continue Poco.

Un déclic pour la suite de la saison ?

S'il continue, Giger devrait être amené à prendre de l'importance au fil de la saison : "Ces dernières semaines, on le pousse. Je pense que l'inclure dans la liste de Ligue des Champions l'a aussi boosté", nous explique l'entraîneur de l'Union.

Le tout est désormais de confirmer : "Il est sur le bon chemin, il faut garder les pieds sur terre et continuer. Le retard, il se comble surtout avec du temps de jeu, il en a maintenant un peu plus, c'est comme ça que la confiance s'installe".