Interview La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Marc Giger est à nouveau bien monté avec l'Union Saint-Gilloise. Il s'est même offert un premier but pour faire le break face à Westerlo.

Face aux Campinois, l'Union a encore une fois pu compter sur ses remplaçants. Le premier assist de Louis Partis sous ses nouvelles couleurs a permis à Marc Giger d'inscrire son premier but. Mais contrairement à Patris, le Suisse n'est pas arrivé cet été. Recruté en décembre dernier, il s'était déjà montré décisif à Dender avec un bel assist sur le 0-1 tardif de Kevin Rodriguez.

Sébastien Pocognoli apprécie la montée en puissance de son joueur mais l'attendait plus tôt : "Marc est en retard sur le processus. Il est arrivé l'hiver dernier, on s'attendait à ce qu'il soit prêt lors de la préparation, cela n'a pas été le cas".

"C'est aussi dû au fait qu'il est arrivé dans une équipe qui était bien en place, c'est difficile pour lui de prendre des minutes dans ces conditions. Thierno Barry est dans le même processus, mais ça va aller" continue Poco.

Un déclic pour la suite de la saison ?

S'il continue, Giger devrait être amené à prendre de l'importance au fil de la saison : "Ces dernières semaines, on le pousse. Je pense que l'inclure dans la liste de Ligue des Champions l'a aussi boosté", nous explique l'entraîneur de l'Union. 

Le tout est désormais de confirmer : "Il est sur le bon chemin, il faut garder les pieds sur terre et continuer. Le retard, il se comble surtout avec du temps de jeu, il en a maintenant un peu plus, c'est comme ça que la confiance s'installe".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

09:40
"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

09:00
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

08:13
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

06:00
🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

22:47
Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

22:00
Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça... Interview

Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça...

22:20
Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal Analyse

Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal

21:25
3
Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

21:40
"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

21:15
LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2) Live

LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

20:17
Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

21:00
Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

20:25
17
La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

20:40
🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

20:00
Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

19:30
Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

19:00
🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

18:40
Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

18:20
Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

18:01
Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

17:30
La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

17:00
"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

16:30
De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

16:06
Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

15:45
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

14:54
"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

15:00
"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

14:30
🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved