Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Arrivé cet été à La Gantoise pour relancer sa carrière, Michal Skoras a brillé contre le Cercle de Bruges. Buteur et double passeur, l'ailier polonais a guidé son équipe vers la victoire 2-4.

Indésirable au Club de Bruges, Michal Skoras a choisi de tourner la page cet été. À quelques jours de la fin du mercato, l’ailier polonais avait signé un contrat de quatre ans avec La Gantoise.

Dimanche contre le Cercle de Bruges, il a montré pourquoi ce transfert pouvait être une bonne affaire. Skoras a ouvert le score et a offert deux passes décisives. À lui seul, il a porté les Buffalos vers la victoire 2-4 à l’extérieur.



Pour un joueur qui voulait se relancer, difficile de faire mieux. Son intégration est réussie. Bruges va peut-être regretter de l'avoir vendu.

Gros match du Polonais

Après la rencontre, Skoras est resté lucide malgré sa grande performance. "Nous avons essayé d'oublier le match de mardi (contre Anderlecht NDLR), et c'est notre chance. Ce n'était pas notre meilleure performance. Nous devons conserver le ballon plus longtemps qu'aujourd'hui, mais nous avons bien défendu et de manière compacte. Nous devons encore progresser, mais je suis satisfait des trois points."

Ce match n’était sans doute qu’une étape, mais Skoras a donné le ton. Son énergie et son efficacité peuvent changer le visage de La Gantoise cette saison.