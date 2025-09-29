Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard
Vincent Euvrard prend ses marques au Standard. Mais son passage au RWDM l'a confirmé : il faudra lui laisser les mains libres.

Lors de sa conférence de presse, Vincent Euvrard avait spontanément évoqué le RWDM. À l'heure d'évoquer le titre à long terme, le nouvel entraîneur du Standard avait argué qu'à Molenbeek non plus, on ne pensait pas que l'équipe pouvait être championne de D1B avec le noyau d'alors.

Les Bruxellois avaient malgré tout remporté le titre. Mais Euvrard n'avait pas accompagné l'équipe en première division. Les divergences avec John Textor étaient si grandes qu'il avait sauté en pleine préparation, à quelques jours de la reprise du championnat.

Une séparation inévitable

Le clash avec l'homme d'affaires américain l'a marqué : "C'est mon rôle, avec le staff, les joueurs et le conseil d'administration, de guider un club vers le succès. Nous avions réussi, avec la promotion. Mais si j'avais fait ce que Textor m'avait demandé cette saison-là, nous ne serions jamais devenus champions", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Euvrard ne tourne pas autour du pot, il parle d'ingérence de Textor dans son management : "Il voulait en partie aligner l'équipe à ma place. Le jour où quelqu'un prendra les décisions à ma place, j'abandonnerai. Je préfère mourir avec mes propres convictions".

Le Standard devra donc le laisser libre de faire ses propres choix. Au moment de revenir sur son départ, Mircea Rednic avait déclaré que "dès le premier jour, Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler". Entre règlement de compte ou stricte vérité, il est évidemment difficile de cerner ce que l'entraîneur roumain a vraiment vécu pour son retour à Sclessin. Quoi qu'il en soit, la donne est claire pour Wilmots : s'il ne laisse pas les coudées franches à son entraîneur, ce dernier ira retrouver sa liberté ailleurs.

