Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

Roger Lukaku nous a quittés aujourd'hui. Le père de Jordan et Romelu n'avait que 58 ans, il laisse derrière lui riche héritage footballistique.

Terrible nouvelle ce midi avec la disparition de Roger Lukaku. Avant d'être le père de Romelu et Jordan, il avait été un attaquant redoutable de notre première division à la fin du siècle dernier.

C'est à Boom qu'il arrive d'Afrique en 1990 et touche ses premiers ballons sur le sol belge. Mais ce sont surtout ses deux saisons à Seraing (riches de pas moins de 27 buts) qui sont restées dans les mémoires.

Son séjour au Pairay lui a valu un transfert au Germinal Ekeren. C'est alors que Roger Lukaku a brièvement quitté la Belgique, pour une aventure en Turquie. International zaïrois à 11 reprises, il est ensuite revenu à Malines, avant de rejoindre Ostende et finalement terminer sa carrière dans les divisions inférieures, pour 47 buts en 135 matchs de première division belge.

Romelu et Jordan avaient de qui tenir

Plus récemment, ce sont évidemment ses deux rejetons de footballeurs qui l'ont fait revenir sur le devant de la scène. Malgré des relations familiales un peu plus tendues ces dernières années, Roger Lukaku gardait pour ses fils une admiration et un amour très paternels.

Romelu n'a d'ailleurs pas manqué de lui rendre hommage sur Instagram : "Merci de m'avoir enseigné tout ce que je sais. Je te suis éternellement reconnaissant et je t'apprécie. La vie ne sera plus jamais la même. Tu m'as protégé et guidé comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Je ne serai plus le même. La douleur et les larmes coulent à flots. Mais Dieu me donnera la force de me reconstruire. Merci pour tout, Mon Papa".