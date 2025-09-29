"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

Comme attendu, le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Genk a été électrique. Mais certains supporters du Racing ont été trop loin.

Ces dernières années, les matchs entre Saint-Trond et Genk sentaient le soufre. Le derby de ce dimanche n'a pas échappé à la règle. La dramaturgie était totale du début à la fin. Mais la rencontre n'était pas seulement animée sur le terrain.

Dans les tribunes du Stayen, les supporters visiteurs ont fait interrompre la rencontre pendant un quart d'heure suite à des jets de pétards et de fumigènes alors qu'il ne restait plus que quelques minutes à jouer, obligeant les deux équipes à rentrer au vestiaire.

Pas un exemple à donner

Ce lundi, le Racing a sorti un communiqué officiel pour déplorer ces agissements : "Genk est un club fédérateur, qui soutient une expérience footballistique chaleureuse et sûre pour tous, des supporters les plus actifs aux familles avec des enfants".

"Dimanche, cette expérience a été gâchée par le comportement de certains individus. Lorsque les familles et les enfants ont peur dans le stade, une ligne rouge est franchie. Genk condamne donc fermement ce comportement.En coulisses, nous travaillons à des solutions pour éviter de telles irrégularités à l'avenir", poursuit le club.

Les Limbourgeois ne veulent pas voir leur image écornée : "La sécurité reste primordiale à la Cegeka Arena. Jeudi, lors de notre premier match européen à domicile contre le club hongrois de Ferencváros, nous souhaitons montrer, avec nos supporters, ce que représente le KRC Genk : une expérience footballistique sûre et accueillante pour tous les âges".

