De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

Photo: © photonews

Genk s'est imposé 1-2 à Saint-Trond dans le derby limbourgeois. Un match électrique de bout en bout.

Même si Genk s'était remis la tête à l'endroit en s'imposant sur le terrain des Glasgow Rangers, le plus important restait à venir. Aux yeux de toute la région, c'est bien le derby limbourgeois contre Saint-Trond qui pouvait conjurer un début de saison très hésitant. D'autant que dans le camp d'en face, les Canaris pouvaient remonter sur le podium en cas de victoire.

Et cela a bien mal commencé pour le Racing : le Stayen a explosé après à peine quatre minutes sur un but contre son camp de Bryan Heynen. Le début de match était totalement à l'avantage du STVV : confirmé dans les buts en l'absence de Lawal, Hendrik Van Crombrugge a ensuite dû détourner une tête de Keisuke Goto.

Quelques minutes plus tard, le Japonais a bien fait trembler les filets mais son but a été annulé pour une faute offensive. Malgré quelques autres situations chaudes dans le rectangle de Genk, le score est resté de 1-0 au repos.

Genk toujours dans le match

Saint-Trond s'en est rapidement mordu les doigts : dix minutes après le retour des vestiaires, Rein Van Helden a été exclu pour un tacle trop impétueux. Dans la foulée, Genk égalisait via Junya Ito d'un coup franc dans la lucarne opposée (57e, 1-1).

Après une période d'accalmie, le dernier quart d'heure a repris tambour battant, avec une grosse occasion que n'a pas su exploiter Ken Nkuba...et le retour des deux équipes au vestiaire suite aux jets de fumigènes de la part des supporters visiteurs. Le match a tout de même pu reprendre. Et c'est dans un climat très tendu que Genk a arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à un but de Hyeon-gyu Oh, en pleine renaissance. 1-2, score final : Saint-Trond n'a que ses yeux pour pleurer, Genk revient à trois points de son rival régional à l'issue d'un derby mémorable.

