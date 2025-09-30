Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

Il n'y avait évidemment pas que le Club de Bruges au programme ce soir. La deuxième soirée de Ligue des Champions a quelque peu redonné le sourire au football belge.

Parallèlement à la défaite du Club de Bruges à l'Atalanta, le Real Madrid avait un lointain déplacement à négocier au Kairat Almaty. Dans les confins du Kazakhstan, les Madrilènes l'ont emporté 0-5 mais la partie a été plus difficile que ce que le score ne laisse penser. Les locaux ont même dominé le tout début de match, il a fallu un penalty de Kylian Mbappé pour voir le Real inscrire le seul but de la première mi-temps après 25 minutes.

Dans le deuxième acte, c'est sur un long ballon de...Thibaut Courtois qu'Mbappé a fait le break, pour définitivement lancer les siens. Voir Courtois à l'assist, voilà qui n'est pas habituel, d'autant plus que le Limbourgeois était mis sous pression sur sa relance. Le score ne s'est ensuite alourdi qu'en fin de match grâce à Mbappé, auteur d'un triplé, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz.

Score presque identique pour le Bayern Munich, qui s'est imposé 1-5 sur le terrain de Pafos. Sauf que les troupes de Vincent Kompany ont plus rapidement pris les devants à Chypre. Les Bavarois menaient déjà 0-4 après 25 minutes grâce à Harry Kane (auteur d'un doublé), Michael Olise et Raphaël Guerreiro. Monté à l'heure de jeu, Landry Dimata a beaucoup couru le ballon face à une équipe du Bayern qui a contrôlé sa deuxième mi-temps en toute tranquillité.

Marseille désosse l'Ajax

De son côté, Arthur Vermeeren a livré un match référence face à l'Ajax. À l'assist pour Igor Paixão après moins d'un quart d'heure, l'ancien de l'Antwerp a rayonné dans l'entrejeu et n'est pas étranger à la démonstration de l'OM (futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise). Les Phocéens l'ont finalement emporté 4-0. Soirée beaucoup plus difficile en revanche pour Arthur Theate, battu 5-1 à l'Atletico Madrid (également au menu des Saint-Gillois) avec Francfort.

Pour le reste, on note quelques désagréables surprises pour les clubs anglais. Autre futur adversaire de l'Union, Galatasaray a surpris Liverpool dans l'enfer d'Istanbul grâce à un penalty de Victor Osimhen après un quart d'heure. De son côté, Tottenham a été mené 2-0 par Bodø/Glimt mais est tout de même parvenu à revenir avec un point de Norvège grâce à deux buts dans la dernière demi-heure. Enfin, notons que l'Inter Milan s'est imposé 3-0 contrele Slavia Prague et que José Mourinho s'est incliné 1-0 avec Benfica pour son retour à Chelsea (Roméo Lavia est resté sur le banc, Dodi Lukebakio a cédé sa place dans le dernier quart d'heure).

