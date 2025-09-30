La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

L'Afrique du Sud semblait partie pour dominer son groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Mais une sanction de la FIFA vient tout remettre en question.

Le dossier remonte au 21 mars. Le Lesotho reprochait à l'Afrique du Sud d'avoir aligné un joueur suspendu lors du match entre les deux équipes. La FIFA a tranché : la présence de Teboho Mokoena, le joueur en question, est bien punissable.

La sanction est dès lors tombée : les Bafana Bafana avaient remporté la rencontre sur le score de 2-0, le résultat entériné est désormais une défaite sur tapis vert (0-3). Une bien mauvaise affaire dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde.

Tout est relancé

Alors que les Sud-Africains d'Hugo Broos étaient en tête de leur groupe, les voilà rejoints et même devancés au goal average par le Benin à la première place. Derrière, le Nigeria et le Rwanda n'ont plus que trois points en moins.

Il reste encore deux matchs à disputer. Le Bénin pourrait donc profiter de fâcheux oubli pour décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2026 mais a encore de périlleux déplacements au Rwanda et au Nigéria à négocier.

Le sélectionneur béninois est heureux du verdict mais pas du temps qu'il a fallu à la FIFA pour trancher : "Ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'aurait pas joué contre l'Afrique du Sud de la même manière (lors de la défaite 0-2). En seconde période, si un nul avait été suffisant, on l'aurait peut-être cherché au lieu de vouloir gagner, car nous devions revenir sur eux. C'est un scandale et ça fausse la qualification", déplore-t-il, cité par L'Équipe.