L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

Demain, l'Union Saint-Gilloise accueillera Newcastle dans le Lotto Park d'Anderlecht. Mais les Magpies passeront tout de même faire un tour au Parc Duden.

Normes de l'UEFA obligent, l'Union Saint-Gilloise est contrainte de jouer ses matchs européens à domicile dans un autre stade. Le Stade Joseph Marien a beau respirer le football à l'ancienne, l'authenticité n'est pas un critère qui permet d'accueillir la crème du football européen.

En Youth League, les U19 saint-gillois sont par contre autorisés à jouer au Parc Duden. Et comme l'équipe première en Ligue des Champions, ils accueilleront Newcastle demain.



Un petit crochet par Saint-Gilles

La rencontre étant programmée à 14h30, cela permettra aux supporters des Magpies de découvrir l'ambiance automnale de l'antre saint-gilloise. L'Union a d'ailleurs proposé un petit package aux visiteurs à cette occasion.

Pour 35 euros, les sympathisants de Newcastle auront droit à une visite du Stade Joseph Marien avec Fabrizio Basano, historien des Unionistes, ainsi qu'une écharpe aux couleurs du match de Ligue des Champions, un ticket pour le match de Youth League et une boisson au club house.

De quoi permettre aux supporters adverses désireux de découvrir ce stade qui ne ressemble à aucun autre stade de la Ligue des Champions de s'asseoir dans les tribunes à l'ancienne du Parc Duden, à défaut de voir les plus grands joueurs du continent y évoluer.