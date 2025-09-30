"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

Photo: © photonews
Le Cercle n'a certainement pas livré une mauvaise prestation face à La Gantoise. Pourtant, le club brugeois a une nouvelle fois perdu la rencontre. Et cela commence à peser chez les Groen & Zwart. Joueurs et entraîneur ont exprimé leur frustration après la rencontre.

"Nous avons joué un bon match, je trouve. Nous avons eu quelques bonnes occasions et Gand marque sur sa première opportunité", a lancé Hannes Van Der Bruggen dans les couloirs du Jan Breydel après la défaite 2-4 contre La Gantoise.

Van Der Bruggen pointe le problème du Cercle de Bruges

"Le problème, c’est l’efficacité dans les moments de vérité, et ce dans les deux rectangles. Nous devons mieux concrétiser nos occasions, et je suis un peu énervé de la manière dont nous encaissons certains buts. Laisser un adversaire seul devant le gardien, ce n’est pas acceptable."

"On ne peut pas progresser au classement de cette façon, maintenant c’est à nous de faire mieux le week-end prochain", a ajouté le capitaine du Cercle. Son entraîneur, Onur Cinel, a appuyé ses propos, tout en pointant un souci récurrent.

Onur Cinel en a assez des compliments des adversaires

"Je ne sais même plus combien de fois j’ai reçu des compliments de la part de nos adversaires, mais comme nous ne prenons pas de points, je ne peux plus les prendre au sérieux", a expliqué le coach du Cercle.

"Nous avons autant de tirs que l’adversaire, mais eux marquent quatre fois. Cela ne peut pas arriver. Nous devons marquer davantage, mais aussi ne pas encaisser quatre buts. Deux d’entre eux étaient évitables : un corner de leur part et un autre sur un contre après notre corner. Ce n’est pas acceptable."

Avec 9 points sur 27, le Cercle occupe une très décevante 14e place. Les premières critiques naissent autour d'Onur Cinel, dont l'avenir risque d'être mis en question durant la trêve internationale, au même titre que celui de Stef Wils. Thorsten Fink, de son côté, semble avoir gagné un petit peu de crédit, ces derniers jours. Octobre, le début de la valse des entraîneurs en Pro League ?

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
