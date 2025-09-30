Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

L'Antwerp pointe à une décevante treizième place après neuf journées. Le prochain match face au Cercle de Bruges pourrait s'avérer décisif pour l'avenir de Stef Wils sur le banc du Bosuil.

Battu sur la pelouse de Zulte Waregem le week-end dernier, l’Antwerp pointe à une inquiétante treizième place en Pro League, avec un maigre bilan de 10 points sur 27.

Les Anversois se retrouvent dans la zone rouge à l’approche du premier tiers du championnat, et la patience commence à s’épuiser au Bosuil. Le capitaine Vincent Janssen a donné le ton après la rencontre, sans langue de bois. "Le top 6 ? Nous ne jouons pas assez bien et nous n’avons pas la qualité suffisante pour pouvoir y prétendre."

L’attaquant néerlandais a ainsi indirectement visé la tactique mise en place par Stef Wils, lequel s’est défendu en conférence de presse : "Nous avons perdu beaucoup de qualité, nous le savions déjà. De nouveaux joueurs sont arrivés, certes talentueux, mais ils n’ont pas encore fait leurs preuves. Cela prendra du temps, mais je suis sûr que ça viendra."

Stef Wils sur un siège éjectable à l'Antwerp

Le temps, toutefois, commence déjà à manquer à Stef Wils. Les supporters du Great Old expriment leur mécontentement face à un début de saison bien en deçà des attentes, et la direction surveillera de près le comportement de l’équipe dans les prochains jours.

En cas de faux pas lors de la réception du Cercle de Bruges, samedi prochain, la pression pourrait devenir intenable pour le T1 anversois. Sa place sur le banc est plus que jamais fragilisée, et la trêve internationale approche. On le sait, c’est souvent le moment choisi par les directions pour procéder à un changement d’entraîneur, afin de donner un maximum de temps au nouveau coach pour préparer la suite.

Wils semble, plus que jamais, sur un siège éjectable. La décision de la direction anversoise sera d’autant plus lourde de conséquences que le calendrier qui suivra la trêve ne sera pas tendre avec l’Antwerp : un déplacement au Standard, la réception du Club de Bruges, un 1/16e de finale de Coupe de Belgique contre Eupen, puis un voyage à Saint-Trond, toujours piégeux. Stef Wils n’aura donc pas le droit à l’erreur face au Cercle.